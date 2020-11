PlayStation 5 réapprovisionne les ventes pour le Black Friday

Nous y revoilà – le nouveau La PlayStation 5 est officiellement mise en vente, mais vous ne pouvez pas obtenir de disponibilité avant Walmart, Meilleur achat, Cible ou Amazon réapprovisionne le lot. Dans le même temps, le Le Black Friday traite le temps sur les jeux et l’attirail PlayStation 5 approche à grands pas, et vous êtes perdu.

22 nov.- 06:36 HNE Best Buy PS5 Digital Edition Épuisé

22 nov.- 06:24 EST Best Buy PS5 Digital Edition En stock pour 399,99 $

20 nov – 11:56 AM EST Target PS5 Digital Edition Rupture de stock

20 nov – 11:50 AM EST Target PS5 Digital Edition En stock Ne vous inquiétez pas, car les détaillants exécutent un jeu de publication de mise à jour de réapprovisionnement PlayStation 5 qui répertorie la date et l’heure de sortie des nouveaux lots dès qu’ils les reçoivent. Comme vous pouvez le voir, le Les derniers temps de réapprovisionnement de la PS5 étaient chez Best Buy et Target, et Kohl’s avait également des stocks qui se sont vendus en quelques minutes:

Même dans ce cas, des voleurs ont récemment volé les expéditions PlayStation 5 d’Amazon, alors vous feriez mieux de vous dépêcher et de vous armer de patience, car pour le moment, la disponibilité de la PlayStation 5 n’est garantie que sur eBay à un prix plus élevé, mais cela changera à l’approche du Black Friday. . Consultez le prix de la PlayStation 5 et la disponibilité des stocks chez les principaux détaillants ci-dessous.



Où acheter la PlayStation 5? Calendrier de réapprovisionnement Walmart, Best Buy, Target et Amazon

Offre de réapprovisionnement Walmart PlayStation 5 Black Friday: 21 h 00 HE le mercredi 25 novembre

Réapprovisionnement de la PlayStation 5 de Best Buy: avant le 25 novembre

Réapprovisionnement cible PlayStation 5: avant le 26 novembre

Réapprovisionnement d’Amazon PlayStation 5: avant le 27 novembre

Réapprovisionnement GameStop PlayStation 5: 27 novembre (en magasin uniquement)

