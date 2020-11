PlayStation 5 – pas d’option de stockage externe pour les jeux PS5

La PlayStation 5 est livrée avec une restriction supplémentaire qui pourrait signifier la désactivation de la console si aucune solution appropriée n’est trouvée.

L’espace sur le disque dur de la nouvelle génération de consoles est un véritable problème de luxe. Microsoft résout ce problème avec la possibilité d’utiliser des supports de stockage externes plus lents afin de pouvoir déplacer des jeux qui n’ont pas été lus dans les deux sens. Pendant ce temps, Sony n’a pas encore présenté de solution correcte.

La PlayStation 5 dispose d’une mémoire interne libre de 667 Go sur la console, le reste est utilisé par le système d’exploitation et les applications préinstallées. Ceci est principalement destiné aux jeux sur console, mais les jeux PS4 peuvent également y être enregistrés.

Le problème, cependant, est que les jeux PlayStation 5 ne peuvent pas être stockés sur un stockage externe. Au moins pas encore. Bien que la console offre la possibilité de déplacer des jeux de l’ancienne génération de consoles, l’interface utilisateur de la console n’offre pas la possibilité de le faire pour les nouveaux jeux.

On explore les possibilités

Dans la FAQ PS5 publiée aujourd’hui, Sony admet au moins qu’il examinera d’autres options à l’avenir et si les jeux PS5 peuvent être externalisés vers un stockage externe.

«Les joueurs ne peuvent pas transférer de jeux PS5 sur une clé USB. Les jeux PS5 doivent être stockés sur le SSD interne ultra-rapide de la console pour pouvoir y jouer. Nous recherchons actuellement des moyens de permettre aux joueurs de sauvegarder (mais pas de jouer) des jeux PS5 sur une clé USB. Ceux-ci peuvent être fournis dans une future mise à jour. «

Plus tard, cependant, il est possible que Sony résout ce problème avec des SSD NVM plus grands. Cependant, cela ne sera possible qu’après le lancement des consoles et son prix devrait également dissuader de nombreux joueurs d’acquérir une telle carte mémoire.

Offrir un espace de stockage étendu devient de plus en plus important, plus vous plongez dans la nouvelle génération. Reste donc à voir quelle solution Sony présentera à cet égard et comment elle s’en sortira par rapport à la concurrence. Pourquoi Microsoft a été en mesure de proposer une solution pour cela depuis le premier jour et pourquoi les Japonais ont raté cette étape n’est toujours pas clair. Après tout, les jeux PS4 peuvent être stockés sur un support de stockage externe, de sorte qu’il y ait suffisamment d’espace sur la console pour les nouveaux jeux.