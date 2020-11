Playstation 5 Malaisie, Philippines, lancement prévu pour 2020, Indonésie en 2021

Les résidents de plusieurs pays asiatiques ignoraient auparavant quand Sony lancerait la PlayStation 5 sur leur territoire. En octobre, le fabricant de la console a simplement déclaré que les prix et la date de sortie pour des pays tels que la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam seraient mis en ligne «lorsqu’ils seraient prêts». Heureusement, au moins trois de ces territoires ont récemment reçu des mises à jour à ce sujet. Les Philippines et la Malaisie peuvent s’attendre à ce que le nouveau matériel de Sony arrive plus tard cette année. Pendant ce temps, une version indonésienne est sur le point d’être déployée en 2021.

Aux Philippines, la version sur disque de PlayStation 5 sortira le 11 décembre au prix de détail de 27 990 PHP. Les différents accessoires de la console, à l’exception de la Media Remote, devraient être lancés le même jour: DualSense (3 990 PHP), casque sans fil PULSE 3D (5 590 PHP), caméra HD (3 290 PHP) et station de charge DualSense (1690 PHP). À l’heure actuelle, on ne sait pas si et quand l’édition numérique du nouveau matériel sera disponible dans les magasins du pays.

Les fans de PlayStation en Malaisie peuvent également s’attendre à récupérer la PS5 le 11 décembre. Le SKU sur disque coûtera 2299 MYR, tandis que l’édition numérique se vendra au prix de 1869 MYR. Tous les accessoires de la plate-forme devraient également atterrir le même jour: DualSense (MYR 349), casque sans fil PULSE 3D (MYR 469), caméra HD (MYR 279), télécommande multimédia (MYR 149) et station de charge DualSense (MYR 149) ).

Les clients souhaitant s’emparer d’une PS5 en Indonésie devront malheureusement attendre encore un peu. La console sera lancée en Indonésie le 22 janvier 2021. Pour 7 299 000 roupies, les consommateurs pourront se procurer l’édition numérique. La version avec lecteur de disque Blu-ray a un prix de vente au détail de 8 799 000 roupies. L’Indonésie recevra également tous les accessoires de la plateforme le jour du lancement.

La dernière console de Sony est maintenant disponible aux États-Unis, au Japon, en Australie, au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud. Dans une semaine, la console sera lancée en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique du Sud.

[Source: Sony (1), (2), Reutir via MP1st]