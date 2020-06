Playstation 5, les événements liés au lancement de la console reporté

L’événement prévu par Sony pour le 4 juin sur PS5 a été reporté indéfiniment, les États-Unis étant aux prises avec des protestations généralisées concernant la mort de George Floyd.

Il est compréhensible qu’il soit difficile de se concentrer sur les lancements de jeux vidéo, dans un contexte d’agitation nationale et mondiale. Alors que le pays fait face à une vague de violence sans précédent, la firme nippone a décidé de reporter les événements liés au lancement de sa nouvelle console.

L’entreprise a déclaré sur Twitter : « Nous comprenons que les joueurs du monde entier sont impatients de voir les jeux PS5, mais nous ne pensons pas que ce soit le moment de faire la fête et pour l’instant, nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes de se faire entendre ».

Un rendez-vous attendu

L’événement devait permettre de dévoiler les nouveaux titres pour la console next-gen de Sony, dont la sortie est prévue à la fin de l’année. Et comme à chaque lancement d’une nouvelle console, la hype générée autour est énorme. C’est une réponse à un événement similaire organisé récemment par Microsoft, alors que les sociétés réajustent leurs programmes à la suite de l’annulation de grandes conférences sur les jeux comme l’E3, liée à COVID-19.

L’appel de Sony à « prendre du recul » fait suite à des commentaires similaires d’autres géants de la technologie, bien que jusqu’à présent la société l’ait fait sans citer spécifiquement la mort de Floyd aux mains de la police de Minneapolis et les mouvements de protestation qui ont suivi.

Et comme d’habitude, les joueurs ont vite réagi. Des réactions mitigées de la part des joueurs : Les arguments contre ce report vont de notes indiquant que le jeu est une forme d’évasion de la réalité à… enfin, des suggestions beaucoup plus problématiques de personnes contrariées de devoir attendre encore plus longtemps avant d’en apprendre un peu plus sur les jeux à venir sur la plateforme Next-Gen de Sony. Même s’il peut décevoir certaines personnes de dire qu’il y a, en effet, des choses plus importantes que les jeux vidéo.