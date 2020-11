PlayStation 5 Japon vend les 118000 unités les plus importantes au cours des quatre premiers jours

Au cours de ses quatre premiers jours sur le marché japonais, la PlayStation 5 a réussi à déplacer 118 000 unités. Il s’agit d’une baisse considérable en comparant les 322000 unités PS4 vendues au cours de la même période. Cependant, il convient de noter que la nouvelle console s’est vendue dans la région. En tant que tel, il est possible qu’un plus grand nombre de consoles aurait été déplacé si plus de stock avait été disponible à l’achat.

Le nombre de 118 000 unités vendues est une gracieuseté du magazine japonais Famitsu. Selon le rapport de la publication, 88% des ventes de PS5 concernaient le SKU avec un lecteur de disque Blu-ray. Les 12% restants, bien sûr, sont allés à l’édition numérique sans disque de la console. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales réalisé le meilleur en termes de logiciel, en vendant 18 640 exemplaires. Ventes pour Bluepoint’s Les âmes du démon refaire suivre de près avec 18 607 unités vendues.

Ces chiffres peuvent sembler faibles, mais, encore une fois, un stock limité a probablement affecté les ventes. Et on ne peut pas oublier à quel point les ventes de consoles de salon dans la région dans son ensemble sont en baisse constante. Le fait que Nintendo domine une grande partie de ce domaine du marché mérite également d’être mentionné.

Famitsu a également partagé les numéros Xbox Series X | S. Jusqu’à présent, les deux nouvelles consoles de Microsoft se sont vendues au total 21 000 unités. Au moment de la rédaction, la publication n’a pas spécifié de chiffres pour chaque SKU individuel.

Microsoft a révélé avoir déplacé plus d’un million de nouvelles consoles Xbox dans le monde dès son premier jour, un record pour le fabricant. Cependant, Sony reste silencieux sur les chiffres de vente de la PS5. La société pourrait attendre que la nouvelle quincaillerie arrive dans les magasins de plusieurs régions. Cela semble surtout un argument valable étant donné que le lancement européen se déroule demain, le 19 novembre. Dans cet esprit, Sony pourrait bientôt commencer à partager ses succès de nouvelle génération.

[Source: Famitsu via VG247]