PlayStation 5 bat la Xbox Series X au Royaume-Uni dans les tableaux de ventes de novembre 2020

Sony a peut-être du mal à répondre à la demande de PlayStation 5, mais cela n’a pas empêché la console de dominer les ventes au Royaume-Uni le mois dernier. Selon Games Industry, la nouvelle console a battu à la fois la Xbox Series X et la Nintendo Switch.

Au total, 900 000 consoles ont été vendues au Royaume-Uni entre le 1er et le 28 novembre. La majorité était des consoles PlayStation 5. Cela signifiait que Nintendo Switch s’est contenté de la deuxième place pour la troisième fois au cours des deux dernières années. Des chiffres de vente aussi élevés sont vraiment à prévoir pendant un mois au cours duquel deux nouvelles consoles seront lancées. Novembre 2020 a été un mois plus réussi que novembre 2013 pour les revenus générés par les ventes de consoles; ce dernier était lorsque la PlayStation 4 et la Xbox One ont toutes deux été lancées, bien sûr.

Le nombre d’accessoires de console vendus a également augmenté de 61,4%. Entre le 25 octobre et le 21 novembre, les joueurs ont acheté 1,25 million d’accessoires, la PlayStation dominant le top 10. L’accessoire le plus vendu pendant cette période était la manette PlayStation 5 DualSense. Le casque Pulse 3D a pris la deuxième place. La troisième place est revenue au contrôleur PlayStation 4 DualShock, qui était en tête du classement le mois précédent. Les autres accessoires dans le top 10 étaient la PS5 Media Remote à la septième place et la station de charge DualSense à la huitième place. La caméra PS5 HD a raté de peu une place dans le top 10 en se classant au numéro 11.

En termes de jeux, Call of Duty: Guerre froide Black Ops a pris la première place. Cela a été suivi par Assassin’s Creed Valhalla et FIFA 21. Marvel’s Spider-Man Miles Morales est arrivé quatrième. Ce titre s’est vendu plus d’exemplaires sur la PlayStation 5 que sur la PlayStation 4. C’était aussi le plus gros titre de lancement de PS5 au Royaume-Uni, du moins en termes de ventes physiques. Malheureusement, le tableau du jeu ne prend en compte que la vente d’exemplaires en boîte. Les ventes numériques occupent une part beaucoup plus importante du marché que jamais, mais il y avait encore 2,38 millions de jeux vendus au cours de la période.

Avec tout l’inventaire PlayStation 5 actuellement épuisé, il semble peu probable que la console conserve la première place le mois prochain. Sony promet plus d’inventaire PS5 à temps pour Noël, mais avec la Nintendo Switch facilement disponible, il est plus probable que cette dernière reprenne le numéro un en décembre.

[Source: Games Industry]