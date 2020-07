Play Anime Live Showcase de Bandai Namco est prévu pour le 22 juillet

Bandai Namco Entertainment est un autre parmi une longue liste d’éditeurs hébergeant des vitrines numériques cet été. Cette émission particulière, connue sous le nom de Play Anime Live, commencera à être diffusée le 22 juillet à 16 h 00 HNP. Les personnes intéressées à regarder l’événement en direct pourront le faire via les chaînes Facebook, Twitch et YouTube de Bandai Namco. Sur le site Web Play Live Anime, les fans peuvent s’inscrire aux mises à jour des événements, aux cadeaux et au concours Play Anime VIP Box. Bandai Namco vise à donner 25 boîtes VIP pour le tirage au sort, chacune remplie de butin sur le thème de l’anime exclusif d’une valeur de 75 $.

En tant qu’événement numérique, Play Live Anime desservira les communautés d’anime et de jeu. Les fans peuvent s’attendre à un déploiement de nouvelles et de bandes-annonces pour les titres de console, mobiles et PC inspirés de l’anime de Bandai Namco. Des sessions de questions / réponses avec les développeurs sont également au menu de Play Live Anime, selon un communiqué de presse de l’éditeur.

Encore une fois, Bandai Namco n’est pas la seule grande entreprise à héberger une vitrine numérique à la suite d’annulations généralisées d’événements physiques. Par exemple, le 12 juillet à 12 h 00 HNP, Ubisoft diffusera Ubisoft Forward pour diffuser les actualités, les révélations et bien plus encore.

De plus, l’événement DC FanDome du 22 août verra WB Interactive Entertainment participer à certains titres. Selon les témoignages, c’est à ce moment-là que l’éditeur prévoit de dévoiler enfin de nouveaux projets de Rocksteady Studios et Batman: Arkham Origins développeur WB Games Montréal. Les fans de jeux peuvent également se réjouir d’EGX Digital, un événement de neuf jours qui débutera le 12 septembre et se terminera le 20 septembre.

[Source: Bandai Namco Entertainment]