Plans du Ramadan pendant l’épidémie de coronavirus – Choses à faire pendant le Ramdan 2020

– Publicité –



Ramdan 2020: Dans de nombreux États-Unis et dans le monde, l’épidémie de coronavirus a provoqué des blocages et un isolement social obligatoire. Les lieux de culte sont fermés, et les gouvernements locaux et fédéraux ont déconseillé de visiter des parents ou des amis plus âgés et plus vulnérables, ainsi que de nombreux voyages, entre les villes, les États ou même les maisons.

Au cours du mois dernier, alors que les États-Unis balayaient, trois des principales religions du monde – le christianisme, le judaïsme et l’islam – ont connu des vacances. Partout dans le monde, des individus ont tenu des seders de Pâque avec leur famille et leurs amis pendant les appels, remplaçant les plats du seder qu’ils ne pouvaient pas sortir de leurs épiceries régionales par des répliques en papier ou des aliments.

De nombreux chrétiens ont fait des chasses aux œufs de Pâques dans leurs appartements ou leurs pelouses et ont assisté aux services en ligne, bien que d’autres soient passés aux services religieux en personne contre les recommandations ou peut-être les lois des gouvernements des États.

– Publicité –

Jeudi est le début du Ramadan, le mois de jeûne menant à la fête musulmane de l’Aïd al-Fitr. Les vacances consistent à connaître la douleur de ceux qui ne peuvent pas obtenir d’eau ou de nourriture, et dans des conditions normales, les adultes musulmans qui ne sont pas malades, enceintes ou qui ont d’autres circonstances atténuantes importantes se privent d’eau et de nourriture de l’aube au coucher du soleil tous les jours pour le mois complet.

Ils ont de grands repas du soir conventionnels, ou iftars (littéralement à petit déjeuner), avec des amis et la famille chaque soir. Cela implique d’aller de maison en maison pour des bonbons et des aliments, et de recueillir à la mosquée pour la prière et la célébration.

Alors que les individus s’isolent socialement et empêchent l’amassement dans les classes en dehors de leur famille, et que les épiceries sont aux prises avec des limitations d’inventaire et des difficultés d’approvisionnement, le Ramadan sera très différent dans le monde entier pour tout le monde, mais surtout pour les travailleurs.

Les infirmières, les médecins et les employés des transports, des épiceries et des livreurs travaillent actuellement de longues heures pendant l’épreuve, aidant à sauver des vies et à maintenir le fonctionnement de la société. Beaucoup ont le contrôle de leur emploi du temps car ils sont plus exposés aux cas de COVID-19 et avaient auparavant, la maladie causée par la publication coronavirus. Ne pas boire ou manger toute la journée peut vous faire sentir faible et avoir de l’énergie, ce qui peut réduire vos défenses et vous rendre plus vulnérable aux maladies et aux virus.

Que vous soyez un travailleur essentiel ou non, nous aimerions savoir comment vous envisagez de célébrer l’Aïd et le Ramadan. Envisagez-vous de visiter les gens en personne? Envisagez-vous de ne pas rapidement cette saison en raison de votre travail? Toutes les réponses sont les bienvenues et nous allons vous garder anonyme si vous préférez.

Si vous souhaitez nous informer de vos projets / comment le Ramadan se déroule pour vous, remplissez ce type. Nous avons hâte d’avoir de tes nouvelles!

– Publicité –