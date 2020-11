Planification de podcasts d’horreur 24 heures sur 24 pour Halloween

Un collectif de podcasts d’horreur organisés sous le surnom de #MutantFam mènera un événement de 24 heures sur Twitter en direct de regarder des films d’horreur que les téléspectateurs peuvent rejoindre sur une variété de services de streaming.

Le collectif Mutant Fam s’est initialement organisé autour du programme Shudder de Joe Bob Briggs Le dernier drive-in, tweet en direct le vendredi soir lorsque les nouveaux épisodes de cette émission ont été diffusés au cours de sa saison 2020. Pour l’événement Halloween 2020, les téléspectateurs peuvent suivre et rejoindre le hashtag #MutantHalloween et se connecter aux services de streaming respectifs de chaque film. Les hôtes ont choisi les films qu’ils tweeteraient en direct avec un œil sur les classiques d’horreur populaires mais moins surjoués.

L’événement comprendra des concours de sponsors, et les organisateurs de l’émission de cuisine hebdomadaire sur le thème de l’horreur Mutant Cafe dirigeront également les adeptes de Twitter du hashtag dans un cours de cuisine sur des dîners à la mijoteuse.

La programmation de Mutant Halloween 2020 se jouera comme suit:

MARATHON HALLOWEEN MUTANT

À partir de 14 h HE le 31 octobre

14 h 00 HE

Des bonbons ou un sort (1986)

Animé par Breanna Whipple of Rue Morgue (@breannimator et @_heavyhorror)

Streaming sur YouTube

16 h 00 HE

Cirque de vampire (1972)

Animé par Monster Movie Happy Hour (@monstersndrinks)

Streaming sur Shudder

18 h 00 HE

Amoureux des vampires (1970)

Hébergé par Castle of Horror (@CastleofHorrorP)

Streaming sur Shudder

20 h 00 HE

Cire (1988)

Animé par Killer Horror Critic (@KillerfromSpace)

Streaming sur Amazon Prime

22 h 00 HE

Nuit d’effroi (1985)

Animé par The Scene Snobs (@TheSceneSnob)

Streaming sur Amazon Prime

12 h 00 HE

Livre des ombres: Blair Witch 2 (2000)

Animé par Ritual Light and Sound (@ 24FrameRitual)

Streaming sur Amazon Prime

* DAYLIGHT SAVING TIME-HORLOGE RETOUR 1HR *

1 h 00 HE

Pitre (2014)

Hébergé par Mutantfam.com (@mutant_fam)

Streaming sur Tubi

3 h 00 HE

Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique (1988)

Hébergé par Survivors Guilt (@ SurvivorsGuilt3)

Streaming sur Amazon Prime

5 h 00 HE

Les seigneurs de Salem (2012)

Organisé par Halloween toute l’année (@HalloweenYrRnd)

Streaming sur Amazon Prime

7 h 00 HE

Nuit noire de l’épouvantail (1981)

Animé par Mutant Theatre (@ MutantTheater2)

Streaming sur Amazon Prime

9 h 00 HE

Se tortiller (1976)

Organisé par The Old Man Club (@TheOldManClub)

Streaming sur Amazon Prime

11 h 00 HE

Massacre à la tronçonneuse au Texas 2 (1986)

Animé par Mutant Cafe (@cafemutant)

Streaming sur Amazon Prime

