Plaidoyer «  Lock up your Landies  » – Blog automobile

Le principal assureur rural NFU Mutual exhorte les agriculteurs et les propriétaires passionnés à renforcer les mesures de sécurité alors que des gangs criminels organisés parcourent la campagne en volant les emblématiques Land Rover Defenders.

«Malheureusement, les vols de Defender ont à nouveau fortement augmenté et nous nous dirigeons vers les niveaux pré-COVID», a déclaré Rebecca Davidson, spécialiste des affaires rurales mutuelles de la NFU.

«Les Land Rover Defenders continuent d’être la cible des voleurs et chaque semaine, les agriculteurs et les propriétaires passionnés se réveillent pour découvrir que leurs précieux Land Rover ont disparu – ou sont dépouillés de leurs capots, portes et ailes», a-t-elle ajouté.

«Il y a un marché noir en plein essor pour les pièces détachées, et bon nombre de ces classiques bien-aimés sont démantelés dans les allées et les cours de ferme, ou sont emmenés dans les ateliers de découpe.

«Nous avertissons les habitants des campagnes d’être en état d’alerte. Les traqueurs, les alarmes et le stockage des véhicules hors de vue ont tous été des mesures efficaces pour protéger ces icônes britanniques.

NFU Mutual, qui a assuré des milliers de Land Rover classiques depuis l’époque où les premiers modèles de la Série I sont apparus dans les domaines nationaux, conseille aux propriétaires d’utiliser une combinaison de sécurité physique et de mesures électroniques sophistiquées pour protéger leurs précieux véhicules.

Meilleurs conseils pour sécuriser les Land Rover classiques: