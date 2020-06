Placeholder PlayStation 5 Amazon UK Listing apparaît en ligne

Une liste des espaces réservés PlayStation 5 de 2 To a récemment été publiée sur le site Web d’Amazon UK. Selon la liste désormais supprimée, le prix se situera à 599,99 £, ce qui correspond à environ 680 $ USD. Encore une fois, il s’agit plus que probablement d’informations sur les espaces réservés. Apparemment, le lien n’est plus en place, mais un utilisateur du forum de discussion hotkudeals aurait été en mesure de passer une commande.

Wario64 sur Twitter a repéré le post hotkudeals, qui présente des captures d’écran de la liste Amazon UK de PS5 et des détails de la commande. Voir les deux dans le tweet lié ci-dessous:

La liste des espaces réservés PlayStation 5 2 To sur Amazon UK indique qu’il s’agit de 599,99 £. Aucun lien publié sur Amazon mais quelqu’un a pu le commander apparemment https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP – Wario64 (@ Wario64) 10 juin 2020

Une liste pour une PS5 de 1 To serait également apparue sur Amazon UK, avec le même prix de 599,99 £ attaché. Cela crée un peu de confusion, étant donné que le mot de Sony suggère que la console ne contiendra que 825 Go de stockage SSD interne avec des options pour les cartes d’extension pour étendre la mémoire. Encore une fois, même si ces publications proviennent d’Amazon, elles ne servent probablement guère plus que des espaces réservés.

Une série de listes de jeux sur le site Web d’Amazon UK est également intéressante. Au moment de la rédaction du présent rapport, quelques liens étaient encore disponibles sous forme de listes «factices» pour des éditeurs tels que 2K, Konami et Koch Media. Les éditeurs les utilisent souvent pour obtenir une place, puis remplissent les détails avec les informations et les illustrations du jeu après leur annonce, laissant entendre que des annonces viendront bientôt de ces sociétés. Le tweet suivant de Wario64 note qu’une publication similaire pour Rockstar a depuis été radiée.

Il existe également des listes de jeux PS5 sur Amazon UK, des jeux de Konami, Rockstar, 2K, Koch. La liste Rockstar est supprimée, mais peut confirmer qu’elle est sur Amazon

À des fins de clarification concernant les prix indiqués sur la PS5, Wario64 a noté ce qui suit:

Par rapport au prix réservé pour la PS5, j’ai précommandé la PS4 pour 1000 $ sur Amazon juste après l’événement PS4 en février 2013 pic.twitter.com/tniQhK4zjj – Wario64 (@ Wario64) 10 juin 2020

Ces détails d’espace réservé peuvent ne pas offrir beaucoup d’informations concrètes, mais peut-être que les choses deviendront plus claires dans les prochaines 24 heures et changeront. Sony héberge un flux PS5 demain, qui se concentrera principalement sur les jeux. Notre propre rédacteur en chef pense qu’il est peu probable que nous puissions voir la console elle-même pour l’instant. La vitrine de révélation de la PS5 devrait être mise en ligne le 11 juin à 13 h 00 HNP.

[Source: hotkudeals via Wario64 on Twitter]