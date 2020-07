pixelBOT EXTREME! – Un jeu de tir rétro annoncé

PlayHeart Games et FusionPlay (Konrad the Kitten) ont annoncé leur jeu de tir rétro pixelBOT EXTREME! qui est développé ici en Allemagne.

pixelBOT EXTREME! se présente comme un « shoot’em up à défilement latéral 16 bits avec une touche de gameplay basée sur la couleur! », dans lequel les couleurs servent de mécanisme de tir. Avec chaque touche, vous pouvez tirer une fusée de la couleur correspondante, ce qui peut éliminer les adversaires et les obstacles de la même couleur. Ce système d’acquisition de cibles basé sur la couleur nécessite de l’engagement, de la persévérance et une bonne mémoire qui met vraiment à l’épreuve vos compétences cognitives et vos compétences multitâches.

À travers 25 niveaux faits à la main, vous devez vous frayer un chemin, éviter les adversaires et détruire les obstacles. Les objets de collection vous offrent des boucliers vitaux, débloquent de nouveaux niveaux, ouvrent des arènes de boss et découvrent le secret et particulièrement exigeant EXTREME! Les niveaux.

«R-Type nous a particulièrement inspirés, il n’est donc pas étonnant que le sentiment rétro et le niveau de difficulté extrême aient un impact majeur sur notre vision de base du pixelBOT EXTREME! eu. Nous sommes également tombés amoureux des plateformes indépendantes stimulantes qui interprètent les jeux rétro de manière moderne. Donc, notre premier jeu sur console devrait avoir le même sentiment engageant et satisfaisant que nous ressentions à l’époque », indique l’annonce.

Travailler ensemble s’applique également dans un vrai canapé-KoOp, car dans ce cas, les fusées de couleur sont distribuées aux deux BOT, ce qui signifie un véritable travail d’équipe et pas seulement une puissance de feu brute. Ils promettent également une bande-son immersive du groupe Lo-Fi Phonotrash et bien plus encore.

pixelBOT EXTREME! sera disponible sur le PlayStation Store le 4 août.