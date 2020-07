Pires jeux 2020 (jusqu’à présent) la liste va vous surprendre

Pendant un an assailli par incroyablement circonstances stressantes et tragiques, les jeux se sont incroyablement bien comportés en ce qui concerne les comparaisons avec d’autres médiums.

Là où le cinéma et la télévision – pour la plupart – ont été complètement fermés, la majorité des studios de jeux ont pu transférer leurs charges de travail à la maison. Fonctionnant à distance, il est permis à des sociétés comme CD Projekt RED et Ubisoft de dire avec confiance que Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed Valhalla ouvriront leurs fenêtres de sortie à la fin de l’année.

Voici un top 20 des jeux à venir pour cette année:

Avec tout cela à l’esprit, il y a encore eu une poignée de puants – mais heureusement, seulement une poignée. Il n’y a pas d’hymne ou de Fallout 76 ici. Les meilleures offres de 2020 dépassent de loin celles que vous devriez éviter, mais c’est en grande partie parce que la plupart des entreprises planifient pour la prochaine génération.

Ce que nous avons, ce sont les retardataires qui ont eu le temps de chuter dans un état vierge, et les DOOM Eternals, Final Fantasy 7 Remakes et Last of Us ‘de ce monde voient cette génération partir en trombe.

Quant aux autres, eh bien …