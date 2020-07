Pirates des Caraïbes 6 : sans le capitaine Jack Sparrow ?

Avec pas moins de deux reboot de la franchise Pirates des Caraïbes de Disney en préparation, quel est l’avenir de l’icône du film, le capitaine Jack Sparrow ?

Avec pas moins de deux reboot de Pirates des Caraïbes de Disney en préparation, quel est l’avenir de l’icône de la franchise, le capitaine Jack Sparrow ? Johnny Depp a joué le rôle du capitaine emblématique dans les cinq épisodes de la franchise.

Cependant, les informations selon lesquelles Disney prépare deux nouveaux films Pirates des Caraïbes laissent penser que la franchise se poursuivra sans l’implication de Johnny Depp, laissant les fans se demander ce qu’il est advenu de l’adorable voyou Jack Sparrow.

Une influence grandissante au sein de la franchise

Lorsque le producteur Jerry Bruckheimer a jeté son immense influence derrière une adaptation grand-écran de l’attraction historique de Disneyland, The Pirates of the Caribbean, la salle de conférence de Disney a pensé que c’était une idée terrible.

Le PDG de l’époque, Michael Eisner, a même tenté de faire arrêter le film, le considérant comme un échec et remettant en question la véracité des adaptations de manèges de parcs d’attractions après le désastre commercial de The Country Bears. Ce n’est que lorsque Bruckheimer et le réalisateur Gore Verbinski l’ont convaincu que le film serait un bon moyen pour Disney de concurrencer des franchises somptueuses comme Matrix et Le Seigneur des anneaux qu’il a fini par céder.

Cependant, Eisner avait encore de grandes réserves sur l’histoire, le budget et la performance à la Keith Richards de Johnny Depp, qui, selon lui, ruinait le film.

En 2003 Pirates des Caraïbes : la malédiction de la perle noire est devenue le quatrième film le plus rentable de cette année-là, avec un peu moins de 655 millions de dollars. Ce film a lancé une franchise de cinq films qui est actuellement la 14e franchise de films la plus lucrative de tous les temps, devant Mission Impossible et Moi, Moche et Méchant.

À ce jour, les films Pirates sont parmi les titres de cinéma en direct les plus réussis que Disney ait jamais sortis et qui n’étaient ni des acquisitions ni des remakes. Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient si désireux de relancer la franchise, non pas une, mais deux fois.

Jack Sparrow, une icône encombrante ?

Johnny Depp est la vedette incontestée de la franchise, au point que les cinéastes ont commencé à modeler entièrement les histoires autour de l’interprétation de Jack Sparrow par l’acteur, ce qui n’a jamais été fait dans le scénario. Le revers de cette décision, qui a lancé une série de films à succès, est qu’elle a limité la portée originale de l’histoire et la possibilité de s’étendre au-delà de la narration de Sparrow.

Pirates des Caraïbes 6 sans #johnnydepp c'est comme la mer sans les poissons… 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/dkqZba4pSs — Kevhin_Estatof (@EstatofKinnou) June 30, 2020

Les films sont également devenus extrêmement coûteux à produire. Le quatrième film, On StrangerTides, est officiellement le film le plus cher jamais produit, avec un coût de 379 millions de dollars. Le salaire de Depp aurait été à lui seul de 55 millions de dollars, l’un des plus élevés jamais accordés à un acteur pour un seul film. Le cinquième film, Dead Men Tell No Tales, aurait eu un budget de 320 millions de dollars à un moment donné, qui a finalement été corrigé à 230 millions de dollars par Disney, mais n’a pas réussi à étouffer les ragots concernant les problèmes du film sur le plateau et le retard perpétuel de leur star. Bien que le film ait rapporté 794,7 millions de dollars dans le monde entier, il a fini par être le deuxième film de la franchise à plus faibles recettes, en grande partie grâce à la baisse d’intérêt du public national.