Pirates des Caraïbes 6 : Qu’est ce qu’il y aura à voir ?

Pirates des Caraïbes 6 est en cours de développement, mais quand les fans de la franchise peuvent-ils s’attendre à sa sortie et comment l’histoire va-t-elle se poursuivre ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur l’avenir des films Pirates des Caraïbes.

Lorsque Pirates des Caraïbes : La malédiction de la perle noire est sorti, son énorme succès était inattendu. Avant 2003, les films de pirates étaient considérés comme des flops garantis au box-office, mais la franchise est restée populaire depuis, prouvant constamment son attrait international de masse et valant à Depp une nomination aux Oscars pour son rôle de Jack Sparrow.

Après Pirates des Caraïbes : les hommes morts ne racontent pas d’histoires, le cinquième film de la série, qui a rapporté près de 800 millions de dollars dans le monde entier, Disney a annoncé son intention de lancer une nouvelle aventure de pirates en 2018. Cependant, après deux ans, Pirates des Caraïbes 6 est encore en phase de développement et sa sortie est prévue pour bientôt.

Après que les co-scénaristes de Deadpool, Rhett Reese et Paul Wernick, se soient retirés du projet en 2019, Disney a choisi les scénaristes Craig Mazin et Ted Elliott pour écrire le scénario à la place. Mazin a créé la mini-série Tchernobyl de HBO tandis qu’Elliott a travaillé sur le premier film Pirates. Le réalisateur Joachim Rønning est également sur le point de revenir.

Margot Robbie’s ‘PIRATES OF THE CARIBBEAN’ film will not be a spin-off and will instead be a female-fronted wholly original story with new characters.



