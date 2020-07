Pirates des Caraïbes 6: pourquoi un reboot?

Il y a actuellement deux versions de Pirates des Caraïbes 6 en préparation, et elles sont toutes les deux des reboot – voici pourquoi.

Le premier film de Pirates des Caraïbes, The Curse of the Black Pearl, a changé la donne pour Disney lors de son lancement en 2003. À l’époque, le studio n’avait pas de franchise de superproduction en prises de vues réelles, et il lui restait encore des années avant d’acheter Marvel, Lucasfilm ou même Pixar. Son studio d’animation n’était pas non plus très en vogue. Ils avaient déjà gagné de l’or avec Lilo & Stitch un an plus tôt, mais avant cela, ils avaient fait des films très coûteux (Atlantis : The Lost Empire and Treasure Planet).

La malédiction de la perle noire était tout sauf un pari sûr. Les deux précédentes tentatives de Disney pour transformer les attractions de leurs parcs d’attractions en films à succès (Mission to Mars et The Country Bears) avaient échoué, et de même, les sabres de Hollywood à gros budget étaient passés de mode depuis le fameux flop de Renny Harlin, Cutthroat Island, en 1995. Au final, les choses se sont bien mieux passées que ce que Disney avait osé rêver : La malédiction de la perle noire a reçu des critiques positives, a rapporté 654 millions de dollars au box-office mondial (ce qui en a fait le quatrième film le plus rentable cette année-là) et a même obtenu cinq nominations aux Oscars, dont un clin d’œil au meilleur acteur pour la performance de Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, un buveur de rhum.

Date de sortie



Il a généré un sentiment d’enthousiasme, bien qu’il n’y ait pas de date de vérification de sa sortie. Nous prévoyons que ce film sera publié au cours du prochain semestre 2021. Il n’y a pas de déclaration officielle. Nous devons attendre l’annonce Même s’il y a beaucoup de rumeurs en voyant ce film.

Il n’y a aucun indice concernant le récit du film. Il y a peu de chances de poursuivre le scénario de la personne, ce qui a encore amélioré le suspense. La rumeur dit que l’histoire n’est pas déposée dans le studio Disney, déclarant que quelque chose ne serait pas approprié. Il est également prévu qu’une célébrité puisse remplacer le capitaine Jack Sparrow.



Déclaration officielle

Jerry Bruckheimer, après avoir été interrogé sur les pirates des Caraïbes, saison 6, il a simplement répondu: «Nous nous concentrons sur un brouillon en ce moment et j’espère que nous l’obtiendrons bientôt et le fournirons à Disney et j’espère qu’ils l’apprécieront. Nous ne comprenons pas. Nous y travaillons depuis un petit moment. Je maintiendrais un, bien que le film soit le sixième opus de la franchise. Nous ne savons pas quelle sera la fonction de Johnny. Ainsi, nous allons devoir voir. «

