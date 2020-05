Pirates des Caraïbes 6: Plot va être très divertissant pour les fans

– Publicité –



Le succès de chaque film de Pirates des Caraïbes s’est poursuivi, ouvrant de nouvelles voies. Il y a déjà cinq de leurs films de la franchise et la toute nouvelle partie du film est en route. Les passionnés de cinéma attendent avec impatience et ardeur de recevoir certaines des dernières mises à jour s’y rapportant.

Pirates des Caraïbes 6: rumeurs de complot

Maintenant, avant de nous concentrer sur la réalisation de la sixième partie de Pirates des Caraïbes, laissez-nous vous informer qu’une rumeur a déjà surgi dans le monde du Web selon laquelle Johnny Depp ne reprendra pas son rôle dans le sixième film. Cette rumeur était tellement forte qu’elle a également contraint un fan passionné du nom de Riza Siddiqui à déposer une pétition sur Change.org exhortant le Disney à reconsidérer son retour dans la sixième partie.

Pirates des Caraïbes 6: la pétition de retour de Johny Depp

– Publicité –

La pétition était également un appel pressant à renvoyer Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes 6 qui s’est accumulé sur les 188 000 signatures, puis le chiffre est désormais proche de 200 000. Maintenant, avec une si belle réponse, nous pensons également que Disney ramènera sûrement Johnny Depp dans la sixième partie en tant que capitaine Jack Sparrow.

Les États pétitionnaires

Amber Heard a été dénoncée comme violente domestique par Johnny Depp. Dans son procès de 50 millions de dollars, Johnny Depp décrit de nombreux incidents de violence domestique qu’il a subis aux mains de sa (alors) épouse Amber Heard, y compris un incident où elle l’a frappé deux fois au visage et un autre où elle s’est brisé le doigt avec une vodka. bouteille, et son doigt a dû être attaché chirurgicalement. Il en portera la cicatrice pour le reste de sa vie.

En outre, Amber Heard a été arrêtée en 2009 pour avoir abusé d’un ancien partenaire domestique, Tasya Van Ree, démontrant un schéma répété d’abus par Amber Heard.

Depuis le divorce de Heard avec Johnny Depp, elle a systématiquement fait une croisade pour ruiner Depp à Hollywood, répétant plusieurs récits de faux incidents dans lesquels elle avait en fait abusé de Johnny Depp, mais avait menti et créé de faux récits de lui étant l’agresseur. À propos de l’incident au cours duquel elle a brisé les os du doigt de Johnny Depp et l’a presque coupé, ce qui a obligé Depp à nécessiter une intervention chirurgicale pour le rattacher et le réparer, Heard a présenté une fausse histoire affirmant qu’il s’était lui-même coupé le doigt, l’avait trempé dans la peinture et obscénités gribouillées partout sur les murs.

De même, Heard raconte des incidents inventés où Johnny Depp l’a frappée au visage alors qu’elle l’avait en fait frappé. Bien que le personnel et les voisins de l’immeuble où elle habitait aient déclaré n’avoir vu aucune marque sur son visage dans les heures et les jours qui ont suivi, selon elle, Johnny Depp l’a frappée, mais elle est apparue au tribunal six (6) jours plus tard avec des ecchymoses sur le visage, demandant un ordonnance restrictive temporaire, qui a été accordée. Les photos de Heard du lendemain montrent son visage plein, sans maquillage, et pas une seule ecchymose.

Comme Amber Heard est un agresseur domestique connu et éprouvé, Warner Brothers et DC Entertainment devraient et doivent retirer Heard de leur Aquaman 2 projet de film. Ils ne doivent pas ignorer les souffrances des victimes de Heard et ne doivent pas glorifier un agresseur domestique.

Les hommes sont victimes de violence domestique, tout comme les femmes. Cela doit être reconnu et des mesures doivent être prises pour empêcher qu’un agresseur connu ne soit célébré dans l’industrie du divertissement.

Faire la bonne chose. Supprimer Amber Heard de Aquaman 2.

Pirates des Caraïbes 6: Bande-annonce

En ce qui concerne le casting du film, Pirates des Caraïbes 6 verra le retour d’Orlando Bloom et de nombreux autres visages similaires dans leurs propres personnages. La sixième partie du film n’a pas de bande-annonce. Il y avait une bande-annonce faite par des fans qui a été faite et elle a été lancée sur YouTube sous le nom de Ray Aktuell en juin 2018.

La sixième partie du film n’a actuellement pas de date de sortie. Les fans de la franchise se demandent maintenant si l’équipe de production pourra sortir la prochaine partie cette année ou non.

Rappelons également que le cinquième film est sorti mi-2017 et nous pensons maintenant que nous devons accorder un peu plus de temps aux réalisateurs et aux créateurs pour travailler avec dévouement sur la sixième partie du film.

– Publicité –