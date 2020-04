Pirates des Caraïbes 6: Pétition pour que Johnny Depp retourne près de 200 000

– Publicité –



Mises à jour de Pirates des Caraïbes 6: Le précédent épisode des films Pirates des Caraïbes a tous réussi à créer des enregistrements au box-office. Il est maintenant temps pour nous tous de jeter un œil sur la création, les développements et la libération de Pirates des Caraïbes 6.

Pirates des Caraïbes 6 est indéniablement l’un des fans de films les plus attendus depuis environ trois ans. Il ne fait aucun doute que les performances de Johnny Depp en tant que capitaine Jack Sparrow ont fortement accumulé les réponses positives des téléspectateurs du monde entier. Mais ces jours-ci, des rumeurs circulent que l’acteur de 56 ans ne reprendra pas son rôle dans le sixième film de la franchise.

– Publicité –

Les fans passionnés et les adeptes de Pirates des Caraïbes 6 sont curieux de connaître le nom des acteurs à voir. La majorité des téléspectateurs sont déçus d’apprendre que Johnny Depp n’est peut-être pas de retour. Une pétition a été lancée sur Change.org exhortant Disney à reconsidérer son retour.

La pétition avec un appel pressant à renvoyer Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes 6 a accumulé plus de 185 000 signatures, ce chiffre est proche de 200 000.

«Johnny Depp a récemment quitté le poste de capitaine Jack Sparrow. L’une des raisons est aussi ses problèmes personnels.

Il joue ce rôle depuis 2003, lorsque nous l’avons vu arriver au Port Royal dans son bateau avec cette musique de fond épique.

Mais pouvez-vous imaginer quelqu’un d’autre dépeignant cela à sa place? Ou pas du tout Jack Sparrow?

Disney redémarre Dead Men Tell No Tales à cause de son box-office, mais ne savent-ils pas que sans Johnny Depp ou Jack Sparrow, ils couleront, ils ne pourront jamais atteindre l’horizon qu’ils recherchent.

Même si cela ne signifie rien pour vous mais s’il vous plaît, signez cette pétition pour ceux qui veulent VRAIMENT que Johnny Depp soit leur capitaine du Black Pearl!

Ils doivent le ramener pour régner à nouveau sur les mers ou nous ne regarderons jamais aucun film de Pirates des Caraïbes sans notre capitaine.«