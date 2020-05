Pirates des Caraïbes 6 – Jack Sparrow est-il mort? Attentes futures !!!

– Publicité –



« Tous les trésors ne sont pas en argent et en or, mec », a déclaré le capitaine Jack Sparrow, alias Jonny Depp. Depuis la sortie du premier film de Pirates des Caraïbes, il a été l’un des films les plus rentables de tous les temps.

Jack Sparrow est-il mort?

Adoré par les enfants et le moineau adulte, c’était le personnage fictif préféré de tous. Pirates des Caraïbes est une histoire aventureuse du capitaine Jack Sparrow et de ses conquêtes pour trouver le trésor sous l’océan.

Pirates des Caraïbes 6 détail

Le dernier film de Pirates des Caraïbes est la cinquième partie, la vengeance de Pirates des Caraïbes Salazar. Ce film a eu une fin douce-amère où Carina Symth et Henry Turner tombent amoureux et la mort d’Hector Barbossa. (Père de Carina) Il a été révélé à la fin du film que la recherche de Carina pour son père n’était pas en vain Barbossa était son père mais il avait trop peur de lui dire car il avait peur qu’elle soit déçue. L’amour est altruiste même pour les pirates sanguinaires.

Récemment, le réalisateur Jerry Bruckheimer a déclaré dans sa récente interview que le brouillon du film se préparait. La partie choquante est que Jonny Depp pourrait ne pas être le capitaine Jack Sparrow dans le prochain film. Comment Pirates of Carrabeen peut-il être le même sans Jonny Depp? Il est le visage de la franchise.

Nouveau casting?

Disney a choisi Karen Lillian pour démarrer le film. Karen a été repérée dans « Jumanji Welcome to the Jungle » et « Avengers Endgame ». Sa performance était spectaculaire dans ces deux films, de plus, elle serait sous beaucoup de pression pour entrer dans son personnage parfait.

En raison de la pandémie de COVID-19, le processus a été ralenti, de plus, leur date de sortie n’est pas finalisée. Nous pouvons nous attendre à ce que le film sorte dans les salles d’ici 2022.

