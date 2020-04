Pirates des Caraïbes 6: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les nouvelles importantes

– Publicité –



La date de sortie de Pirates des Caraïbes a annoncé que nous avons Cast, Plot et toutes les nouvelles importantes. De quoi s’agit-il, C’est une suite de film fondée sur des butins fonctionnels et rafraîchie par le jeu. Jerry Bruckheimer est la manufacture de l’exposition.

Avec les cinq expositions réussies accumulant plus de quatre mille cinq cents dollars. La suite Pirates des Caraïbes 6 à frapper en toute sécurité comme devant cinq parties.

Les identités de cette série soumettent le capitaine Jack Sparrow alias Johnny Depp, Will Turner et la partie d’Orlando Bloom et Elizabeth Swann tripote la partie de Keira Knightley. La paire de box-office acceptable de cette autorisation de licence du conseil a été de 4,524 milliards de dollars au cours des 14 premières décennies.

Pirates des Caraïbes 6: le capitaine Jack Sparrow

Johnny Depp a surmonté le rôle de capitaine Jack Sparrow depuis 2003, et depuis lors, il n’a jamais voulu nous étonner par la bande dessinée et son divertissement. Pouvons-nous prévoir un individu différent pour jouer la partie de Jack Sparrow

Une recommandation a été lancée sur Change.org approuvant Disney dans le consentement de Johnny Depp pour son retour au poste. 185 000 signatures se sont rassemblées autour de la proposition ayant une envie de réunir Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes 6, le graphique est proche de 200 000.

Après tous les désaccords, il n’est toujours pas confirmé que Johnny Depp pourrait revenir pour le rôle. Il y a à peine 10% de chances de son retour, adéquatement, les doigts croisés. Cependant, une chose est sûre, la suite serait incomplète sans lui.

Date de sortie pour Pirates des Caraïbes 6

Mais nous parcourons sur Internet à partir des différentes sources d’information que Pirates des Caraïbes, partie 6, prend son envol pour être publié au milieu de 2021 environ. Oui, selon différentes références, nous pouvons presque nous attendre à ce que le film puisse sortir au milieu de 2021, en conséquence, il y a un aspect pour être clair: il n’y a pas de date de sortie officielle, mais juste une période de sortie prévue.

