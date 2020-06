Pirates des Caraïbes 6: Chaque détail – Date de sortie, distribution, [PLOT], Remorque et autres informations

– – –

La franchise Pirates des Caraïbes est une sensation et plus un exploit merveilleux. Cette franchise est en place pour une autre partie passionnante à venir. Il a à plusieurs reprises réussi des films avec le décollage du box-office. Maintenant, la franchise a donné des indices sur le lancement de la toute nouvelle partie dans les crédits finaux du segment 5. Avec des rebondissements malhonnêtes sur l’ensemble de l’intrigue, la sixième partie contient un certain nombre de requêtes autour de l’histoire et du casting de la film.

Pirates des Caraïbes 6: Date de sortie

L’acteur Johnny Depp s’est engagé sur le film peu de temps après le lancement de la 5ème partie de la franchise. Mais, les informations sur la vraie date de sortie du film restent inconnues.

Pirates des Caraïbes 6: Cast

Avec Johnny Depp a un problème notable avec les producteurs du film, la star de cette franchise peut ne pas faire partie de ce film suivant. En dehors de cela, avec tout le vaudou des mers brisé, Brenton Thwaites et Kaya Scodelario continueront leurs aventures tout au long.

Nous pouvons également nous attendre à voir Orlando Bloom et Keira Knightley jouer William Turner et Elizabeth Turner. Le personnage de Davy Jones est le méchant attendu de la série de films. De plus, il fera un retour pour troubler les Turners. Les fans de la série ne peuvent plus voir Geoffrey Rush dans le prochain film en raison de la disparition de son personnage Barbosa.

Pirates des Caraïbes 6: Terrain

Il existe plusieurs façons de tordre l’intrigue et de la retourner. Il peut également y avoir l’introduction de quelques nouveaux personnages principaux à ajouter pour aider l’intrigue. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que Davy Jones est pris en compte dans le film.

On le voit troublant William lorsqu’il est couché dans le lit avec Elizabeth. De plus, nous pouvons nous attendre à ce que Jack Sparrow soit incorporé car il est maintenant le capitaine du Black Pearl. Davy Jones et Jack ne sont pas en bons termes. Et l’intrigue peut principalement se concentrer sur un combat entre les deux. Il n’y a aucune information officielle concernant la sortie de la bande-annonce ou du teaser pour l’instant. Ainsi, tous les fans et les téléspectateurs peuvent faire est une hypothèse.

