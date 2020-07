Pirate russe responsable de Garmin Blackout !! Causé par une attaque de ransomware WastedLocker ??

La panne de courant de Garmin a commencé mercredi et s’est poursuivie au fil du week-end. Cela a bouleversé les administrations en ligne de Garmin pour de nombreux clients, y compris Garmin Connect, qui fait correspondre les informations des clients au cloud et à différents gadgets. L’assaut a également fait tomber flyGarmin, qui est la route aéronautique et le cours organisant l’administration de l’organisation. Des bits du site de Garmin ont également été déconnectés.

Garmin a dit presque non à propos de l’épisode et il n’y a qu’un fanion sur le site qui exprime que l’organisation est actuellement confrontée à une panne de courant qui influence Garmin Connect, Garmin.com, leurs communautés d’appels, etc. L’organisation dit qu’elle ne peut pas recevoir d’appels, de visites en ligne et de messages jusqu’à nouvel ordre et qu’elle est en train de régler le problème.

L’organisation a inclus une mise à jour concise samedi exprimant que les informations des clients dans aucune structure n’ont été influencées par la panne. L’une des sources a affirmé que c’était le ransomware WastedLocker qui avait provoqué la panne. Une discussion sur BleepingComputer.com affirme également que la panne d’électricité a été provoquée par WastedLocker.

Qu’est-ce que WastedLocker?

WastedLocker est un autre ransomware qui est exploité par un groupe de programmeurs qui se fait appeler Evil Corp. Définit par les spécialistes de la sécurité de Malwarebytes, WastedLocker, comme d’autres logiciels malveillants brouillant les enregistrements, souille les PC et sécurise les documents des clients échangés pour émanciper, dans un monde parfait de l’argent numérique.

Comme indiqué par Malwarebytes, WastedLocker ne semble pas avoir la capacité de prendre ou d’exfiltrer des informations avant de brouiller les documents des victimes, ce qui n’est pas normal pour d’autres nouveaux ransomwares. Donc, cela implique essentiellement que les organisations avec renforcement pourraient avoir la possibilité de contourner le paiement du paiement demandé.

Underhanded Corp, les programmeurs de WastedLocker, ont une longue histoire d’attaques de logiciels malveillants et de ransomwares. Soi-disant dirigé par un ressortissant russe appelé Maksim Yakubets, le rassemblement a utilisé Dridex, une incroyable phrase secrète prenant des logiciels malveillants connus pour avoir pris plus de 100 millions de dollars à plusieurs banques pendant plus de 10 ans. Le rassemblement a également utilisé Dridex plus tard pour transmettre des ransomwares.