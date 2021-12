Pinterest : comment télécharger des images à partir de la plateforme de partage de photos ?

Pinterest est l’application parfaite pour les idées et l’inspiration. À travers des images et des vidéos, on peut trouver toutes sortes de créativité, couvrant à peu près tous les sujets auxquels vous pouvez penser.

Épingler des idées sur vos tableaux ou suivre un autre « Épingleur » vous permet d’accéder rapidement à vos intérêts lorsque vous utilisez votre compte en ligne. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez accéder au contenu hors ligne ?

Heureusement, Pinterest s’est préparé à cette éventualité. Vous pouvez télécharger des images directement de Pinterest sur votre ordinateur ou votre smartphone. Actuellement, Pinterest ne prend pas en charge les téléchargements de vidéos, d’histoires ou d’épingles de carrousel. Continuez votre lecture pour savoir comment enregistrer des images sur votre appareil.

Comment télécharger des images de Pinterest sur un iPhone ?

Vous pouvez télécharger des images Pinterest en utilisant l’option “Télécharger l’image”. Voici comment procéder avec votre iPhone :

Lancez Pinterest et trouvez l’image que vous souhaitez télécharger.

Sélectionnez l’image, puis appuyez sur l’icône de menu à trois points dans le coin supérieur droit.

Pour enregistrer l’image sur votre iPhone, choisissez “Télécharger l’image” dans le menu contextuel.

Pinterest va maintenant demander la permission d’enregistrer l’image dans votre galerie. Appuyez sur « Autoriser ».

Une fois l’épingle téléchargée, un message de confirmation s’affichera en bas de votre écran.



Comment télécharger des images de Pinterest sur Android

Les étapes pour télécharger des images Pinterest sur votre appareil Android sont très similaires à celles de l’iPhone :

Connectez-vous à votre compte Pinterest.

Recherchez et sélectionnez l’image que vous souhaitez enregistrer.

En haut à droite, appuyez sur l’icône de menu à trois points.

Choisissez “Télécharger l’image”.

Sélectionnez « Autoriser » pour accorder à Pinterest l’accès pour enregistrer l’image dans la galerie de votre téléphone.

Une fois l’image téléchargée, vous verrez un message de confirmation en bas de l’écran.



Comment télécharger des images de Pinterest sur un iPad ?

Les images Pinterest peuvent être téléchargées à l’aide de l’option « Télécharger l’image ». Voici comment via votre iPad :

Lancez Pinterest et recherchez l’image que vous souhaitez télécharger.

Sélectionnez l’image, puis dans le coin supérieur droit, appuyez sur l’icône en trois points.

Pour enregistrer l’image sur votre iPad, choisissez “Télécharger l’image” dans la fenêtre contextuelle.

Pinterest aura besoin de votre autorisation pour enregistrer l’image dans votre galerie. Appuyez sur « Autoriser ».

Après le téléchargement des épingles, un message de confirmation s’affichera en bas de l’écran.



Comment télécharger des images de Pinterest sur un Mac ?

Suivez ces étapes pour télécharger des images à l’aide de votre compte Pinterest sur Mac :

Connectez-vous à votre compte Pinterest.

Recherchez l’image que vous souhaitez enregistrer, puis cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Ou cliquez sur l’icône à trois points à côté.

Choisissez “Télécharger l’image”.

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez l’enregistrer, puis cliquez sur “Enregistrer”.



Comment télécharger des images de Pinterest sur Windows ?

Pour télécharger une image depuis votre compte Pinterest à l’aide de Windows, procédez comme suit :

Accédez à votre compte Pinterest.

Recherchez l’image que vous souhaitez télécharger, puis faites un clic droit dessus ou sélectionnez l’icône en trois points à côté.

Dans le menu contextuel, sélectionnez “Télécharger l’image”.

Choisissez le chemin du dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer l’image, puis cliquez sur “Enregistrer”.



Peut-on télécharger toutes les images d’un tableau Pinterest ?

À l’aide de votre ordinateur, vous pouvez télécharger plusieurs images des tableaux Pinterest. Cependant, vous devez d’abord installer l’extension Image Downloader Chrome et suivre ces étapes :

Attention : Les images Pinterest sont protégées par le droit d’auteur et ne peuvent pas être publiées ailleurs.

1. Ouvrez l’application Pinterest, puis recherchez le tableau contenant les images que vous souhaitez enregistrer.

2. Dans la barre d’extension Chrome, cliquez sur l’icône « Image Downloader ».

3. Maintenant, vous pouvez soit sélectionner plusieurs images à télécharger, soit choisir “Sélectionner tout” pour les télécharger toutes.

4. Cliquez sur « Télécharger », puis sur « Oui » pour confirmer.

Téléchargement de vos centres d’intérêt épinglés

Pinterest vous permet de créer des planches à rebuts virtuelles en collectant des images et des vidéos sur divers sujets. Lorsque vous accédez à votre compte en ligne, il n’est pas nécessaire de rechercher les images que vous aimez à plusieurs reprises. Vous y aurez directement accès via votre (vos) board(s) et ceux que vous suivez.

Pinterest vous permet d’enregistrer des images individuelles sur votre appareil pour un usage personnel hors ligne. Vous pouvez également enregistrer toutes les images d’un tableau sur votre ordinateur en installant l’extension Chrome « Image Downloader ».