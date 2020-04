Pinky Ring revient à la mini-bande dessinée numérique Ice Cream Man.

Dans un effort pour aider les magasins de bandes dessinées de brique et de mortier pendant la crise mondiale actuelle, l’équipe créative derrière Crème glacée homme affichera le tout nouveau numérique La glace Crème Homme mini-bandes dessinées de quatre pages une fois par semaine sur leur page Quarantine Comix. Vendu au format PDF, pour 1,99 $ la popsicle, la moitié des bénéfices est reversée à la Book Industry Charitable Foundation (BINC), qui a créé Comic Book United pour aider les librairies de bandes dessinées américaines uniquement à cette période d’essai.

Ice Cream Man est une série d’anthologie d’horreur / science-fiction de W Maxwell Prince, Marin Morazzo et Chris O’Halloran, chacun publie une toute nouvelle histoire avec de tout nouveaux personnages, chacun présentant des récits disparates «uniques» de tristesse, d’émerveillement et de rédemption. À la périphérie de chacun d’eux se trouve l’homme de la crème glacée, racontant des histoires, servant une peur, une amitié ou une fantaisie glacée. Par rapport à Contes de l’inattendu, Sandman et Intérieur n ° 9, il a été un succès dormant acclamé par la critique pour l’éditeur Image Comics. Et cela semble être un moyen de poursuivre la série et d’aider à collecter des fonds pour les magasins de bandes dessinées.

Quatre mini-bandes dessinées numériques sont actuellement disponibles. Voici ce qu’il y a dans chacun.

NUMÉRO 1, 4 pages

« JE SUIS CE QUE JE SUIS »

Apparemment, Willy Shakespeare a écrit le roi Lear en quarantaine de peste? Bully pour lui. Ce premier numéro de Quarantine Comix est un sonnet anglais, raconté séquentiellement (en pentamètre iambique, natch), à propos de faire moins que ce que l’on souhaiterait en période d’isolement.

NUMÉRO 2, 5 pages

« VRAI ORIGINAL »

Vous connaissez l’histoire: deux amants nus. coincé dans un jardin, tombé sur une mauvaise pomme – et le reste appartient à l’histoire. Ce deuxième numéro de Quarantine Comix arrive avec M. Adam et Mme Eve alors qu’ils apprennent le prix d’un bon dessert.

NUMÉRO 3, 4 pages

« CONVENTION DES MIKES »

Bien que vous ne soyez peut-être pas vous-même un Mike, vous êtes invité à cela, la toute première convention de micros. Regardez Mike après que Mike interagisse avec Mike et Mike.

NUMÉRO 4, 4 pages

« ORIGINES SECRETES: PINKY RING » Voir ici l’histoire d’origine super secrète et super collante de PINKY RING! Qui diable est-ce, demandez-vous? Bonne question! Également connu sous le nom de Sauveur dans le saumon (ou l’homme de Masticatin ‘, ou le gars qui a ruiné la fête d’anniversaire de Tammy That One Summer), Pinky Ring (première apparition) Crème glacée homme # 17, 2020) est le porte-flambeau intergalactique de Bubble Gum Justice, fièrement aux côtés d’Ice Cream Man et de sa coterie enrobée de bonbons de compatriotes anti-criminalité. Vous avez complètement perdu mon sens dans toute cette allitération, dites-vous? Eh bien, désolée, Karen! Je suppose que vous n’aurez qu’à lire cette mini-bande dessinée ici pour assister à ce qui attend une giroflée malheureuse dont le monde entier est déformé par une énorme liasse de cire éolienne!

Nous avons également un aperçu de l’avenir Crème glacée homme # 19 l’aurait été si l’industrie ne s’était pas écrasée sur elle-même, sur leur Instagram…

