Pinky et le cerveau: l’histoire touchante derrière l’épisode le plus étrange d’Animaniacs

Il a commencé à discuter Animaniacs et a dit qu’il y avait un script Pinky and the Brain qui était trop « dans le baseball … une blague de 300 000 $. » Immédiatement, j’ai deviné que c’était «Oui, toujours» et il l’a confirmé avec joie.

«Aucun de nous ne savait qu’il était en cours de rédaction», se souvient Paulsen. «Nous nous sommes mis au travail, et les scripts étaient sur les pupitres, et nous avons commencé à lire attentivement. Tout de suite, nous avons tous simplement dit: «Oh mon Dieu» et nous pouvions voir Tom Ruegger et Andrea et les gens de l’autre côté du verre parce qu’ils nous regardaient comme si nous ouvrions un cadeau de Noël. Et nous avons tous commencé à rire aux éclats en même temps. Bien sûr, Maurice était la star de cet épisode, il n’était pas encore arrivé, et nous étions tous en train de nous gifler. Nous ne pouvions pas croire notre chance.

En plus d’être un doubleur adoré et «un impressionniste de classe mondiale» et comme le dit Paulsen «un génie effrayant», LaMarche était un comique debout avant d’en faire un acteur, et il était très proche du comédien Sam Kinison, qui avait est décédé récemment dans un accident de voiture.

«L’un des meilleurs amis de Mo au monde était Sam Kinison et il était à l’enterrement de Sam ce jour-là», dit Paulsen. «Tous les producteurs savaient que cela se passait, et quand Sam est mort et que Mo allait se rendre aux funérailles, ils ont gardé l’enregistrement de cet épisode particulier jusqu’à ce jour. Alors Mo arrive, et c’est un pro. Il va pouvoir réussir… et mec, quand il a commencé à lire ce scénario, j’étais assis juste à côté de lui. J’étais juste en train de regarder du coin de l’œil, et c’était presque comme s’il s’était effondré et avait posé son front sur le pupitre et dit simplement: « Oh mon Dieu. Vous les gars, vous vous moquez de moi? C’était tout simplement fantastique.