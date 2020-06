Pilote Lamborghini Gallardo battu pour avoir un échappement bruyant!

Ce gars conduisait à Lamborghini Gallardo à Bengaluru mais a été rapidement agressé par les habitants pour avoir un échappement bruyant! Découvrez ce qui s’est passé.

Conduire dans une Lamborghini est très prestigieux et jazzy pour certains. Tout le monde regarde autour de lui s’il voit passer un Agneau sur la route ou même s’il est garé. Avez-vous déjà imaginé que quelqu’un pourrait être battu pour avoir conduit cette voiture de luxe? C’est arrivé à Bengaluru où le propriétaire a été agressé par les locaux en conduisant.

Cet incident s’est produit à RT Nagar, Bengaluru il y a quelques jours. Le propriétaire conduisait sa Lamborghini Gallardo Spyder dans une localité résidentielle. Soudain, il a été entouré par les habitants de la région qui l’ont battu et sa complice également. Plus tard, la police de Bangalore est arrivée et a arrêté le propriétaire / chauffeur.

Alors, qu’est-ce qui a mal tourné? Il s’avère que le chauffeur, ainsi que son amie, conduisait très précipitamment. Tout d’abord, il circulait dans une localité résidentielle, mais accélérait trop, sautant des signaux et dépassant très rapidement. Il a fait quelques tours de la même zone avant que les habitants ne le rattrapent.

En plus de conduire imprudemment, il avait également une configuration d’échappement bruyante qui perturbait l’environnement. Le chauffeur s’est également égaré une fois, ce qui était réservé aux bus des transports publics. Les habitants se sentaient menacés et craignaient que le chauffeur ne s’écrase n’importe où ou frappe quelqu’un. Avec une voiture aussi rapide, n’importe qui peut perdre le contrôle en quelques secondes.

Après quoi, les habitants se sont rassemblés à un endroit et ont essayé d’arrêter le conducteur. Quand il ne s’est pas arrêté, une personne a sauté sur le coffre de la voiture et peut être vue sur la vidéo elle-même. La foule a ensuite sorti le chauffeur et l’a saccagé sans pitié. Lorsque la passagère a tenté de protéger son amie, il a même été agressé.

Les deux parties impliquées dans cet incident avaient tort de leur côté. Le conducteur était définitivement coupable de conduite imprudente et a également été réservé pour cela. Les habitants n’auraient pas dû prendre les choses en main et auraient dû informer immédiatement la police de Bengaluru. Le propriétaire a été condamné à une amende et sa voiture aurait également été mise en fourrière depuis un certain temps.