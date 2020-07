Pilar Blasco est nommé PDG de Banijay Iberia et, Paolo Bassetti, de Banijay Italia

Le géant français de la communication Banijay a annoncé ce jeudi 23 juillet ses principaux changements après le récent achat d’Endemol Shine. De cette manière, dans la nouvelle étape que l’entreprise commence désormais, Pilar Blasco devient le nouveau PDG de Banijay Iberia tandis que Paolo Bassetti devient le chef des opérations, un poste qui s’ajoutera à celui de directeur de Banijay Italia qu’il a occupé jusqu’à présent.

Pilar Castro et Paolo Bassetti

Avec ce mouvement, Pilar Blasco continuera à diriger toutes les opérations de la société en Espagne et au Portugal, étant ainsi responsable de Gestmusic, Diagonal, Shine Iberia, Cuarzo Producciones, Zeppelin Television, DLO Magnolia, Endemol Portugal et Tuiwok; entreprises qui intègrent des marques aussi importantes dans le monde du divertissement que ‘MasterChef’, ‘Radio Gaga’, ‘Ton visage me sonne’, ‘L’île des tentations’ et ‘Big Brother’ et aussi des paris fictifs aussi remarquables dans notre pays que «Amar es para siempre», «Memorias de Idhún» et «Hierro».

Quant à Banijay Italia, désormais, Paolo Bassetti dirigera un portefeuille de formats comprenant des marques aussi importantes que «Grande Fratello (Big Brother)», «MasterChef Italia», «Temptation Island», «L’Isola dei Famosi (Celebrity Survivor)», «El legado», Identity »et« Bake Off Italia », entre autres. De son côté, Marco Bassetti, PDG de Banijay, a tenu à commenter ces deux ajouts, affirmant que tous deux «sont deux leaders exceptionnels (…) ce sont les personnes idéales pour stimuler l’innovation et encourager la créativité immédiate (….) ils sont les mieux préparés à saisir les opportunités qui se présentent lors de notre récente acquisition. »

Blasco: « Je suis très reconnaissant de l’opportunité »

De son côté, Pilar Blasco s’est montré « très reconnaissant de l’opportunité de diriger Banijay dans la péninsule ibérique; faire équipe avec les producteurs espagnols et portugais les plus talentueux. « Le nouveau chef de la société sur notre territoire est convaincu que »c’est le lieu propice à l’innovation et à développer l’incroyable créativité de nos équipes. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec tous les membres de la famille Banijay. « Pour sa part, Basetti a également été » honoré de travailler dans un groupe comme Banijay « et de le faire « dans un environnement dynamique et créatif, où j’ai une direction et des collègues extraordinaires. »