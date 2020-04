Pierce Brosnan rappelle le film de Tarantino Bond qui n’a jamais été – / Film

Avant que James Bond ne retrouve une nouvelle vie sous la forme de Daniel Craig, Quentin Tarantino vraiment voulait faire son propre film Bond avec le précédent 007 Pierce Brosnan. Tarantino voulait faire le sien Casino Royale, qui se déroule dans les années 50 ou 60, Brosnan étant peut-être co-vedette avec Uma Thurman. Le cinéaste a même rencontré Brosnan au sujet du projet – mais il n’a jamais vu le jour. Tarantino et Brosnan en ont parlé dans le passé, et récemment, Brosnan a expliqué un peu plus ce qui s’est passé.

Au cours d’un live-watch de Oeil doré, l’ancien 007 Pierce Brosnan a ouvert un peu sur la discussion d’un nouveau film Bond avec Quentin Tarantino. «C’était après Kill Bill Vol. 2, et il voulait me rencontrer, alors je suis allé à Hollywood un jour de la plage, et je l’ai rencontré au Four Seasons », a déclaré Brosnan (via Esquire). «Je suis arrivé à 19h00, j’aime être ponctuel. 7h15 est venu, non Quentin, il était à l’étage en train de faire la presse. Quelqu’un a envoyé un martini, alors j’ai eu un martini, et j’ai attendu jusqu’à 7h30, et j’ai pensé, où diable est-il? La parole est venue, excuses, alors j’ai pensé, d’accord, j’aurai un autre martini. «

Lorsque Tarantino s’est finalement présenté, Brosnan admet qu’il était un peu ivre – ou «assez fumé» comme il le dit. Tarantino a rapidement commandé encore plus de martinis, et les deux sont devenus encore plus «fumés» tandis que Tarantino a passionnément présenté son idée.

«Il battait la table, disant que tu étais le meilleur James Bond, je veux faire James Bond, et c’était très près du restaurant et j’ai pensé, s’il te plait, calme-toi, mais on ne dit pas à Quentin Tarantino de se calmer . » Brosnan a déclaré, ajoutant: « Il voulait faire James Bond, et je suis retourné au magasin et je leur ai dit que ce n’était pas le cas. Pas Quentin Tarantino pour James Bond. «

Cette histoire n’est pas entièrement nouvelle. Brosnan a parlé de la réunion avant, et a même inclus le détail du martini. Mais c’est le compte rendu le plus complet de la réunion à ce jour. Quant à ce à quoi aurait ressemblé Tarantino’s Bond, le cinéaste l’a évoqué à plusieurs reprises dans le passé. « Après Pulp Fiction, J’ai essayé d’obtenir les droits Casino Royale loin du Broccolis, mais cela ne s’est pas produit », a déclaré Tarantino. « Cela n’aurait pas simplement été de jeter mon chapeau sur le ring de la franchise; cela aurait été de la subversion à un niveau massif, si j’avais pu renverser Bond. »

