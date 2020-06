Picard ‘,’ Promised Neverland ‘,’ Harlots ‘, etc. – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Monsieur Patrick Stewart parle de la deuxième saison de Star Trek: Picard

parle de la deuxième saison de La série Hulu Harlots a été annulé

a été annulé Netflix a retiré quatre émissions à l’étranger après des controverses raciales

a retiré quatre émissions à l’étranger après des controverses raciales Une adaptation en streaming de la série manga Neverland promis est en cours de développement pour Amazon Prime Video.

est en cours de développement pour Amazon Prime Video. Star Trek: Strange New Worlds trouve au moins un réalisateur, et il est un visage familier dans le randonnée univers

trouve au moins un réalisateur, et il est un visage familier dans le randonnée univers Un jour à la fois reçoit une animation spéciale la semaine prochaine, et vous pouvez voir le premier aperçu ici

Star Trek: Strange New Worlds, le spin-off nouvellement annoncé de Star Trek: découverte, aura un visage familier derrière la caméra: Jonathan Frakes, qui a joué William T. Riker sur La prochaine génération et a dirigé plus Étoile randonnée série que quiconque. (Il a également deux randonnée films à son actif.) Parlant avec SyFy Wire, il a parlé de ses interactions avec le casting de De nouveaux mondes étranges:

«J’ai eu de grandes expériences avec tous les trois. Anson [[Monter]et j’ai travaillé pour trouver le capitaine Pike. Et Ethan [[Picorer]et j’ai travaillé pour trouver qui était Spock. Et le manteau de Spock, en particulier, était si compliqué et si éprouvant sur le plan émotionnel et était de si grandes chaussures à remplir, et Ethan le sentait. Rebecca [[Romijn]et j’ai une longue relation de dos Les bibliothécaires, et nous avons une fabuleuse sténographie de travail, donc ce sera formidable de revenir sur le terrain avec trois vieux amis. »

En parlant de randonnée, regardons Patrick Stewart, de retour sous les projecteurs avec Star Trek: Picard. Dans une récente discussion avec The Envelope de LA Times, Stewart a expliqué comment la dynamique en coulisses allait modifier la deuxième saison:

« Il n’y avait pas de socialisation [between the actors] pour les cinq premiers mois – nous tournions. Quand nous sommes arrivés à la fin du [season], nous avions des activités promotionnelles pour nous engager et nous voyagions ensemble en avion et nous nous sommes tellement mieux connus. Cela va être un nouvel élément dans la saison 2, il y a beaucoup de respect mutuel partout. Si vous savez que vous pouvez prendre des risques, et il y a un réseau autour de vous que si vous vous écrasez, ils vous attraperont, c’est un sentiment merveilleux. C’est ce que je ressens maintenant. Je me sens en sécurité. »

Alors que les manifestations soutenant Black Lives Matter se poursuivent à travers le monde, Netflix a discrètement retiré quatre émissions du comédien australien Chris Lilley de ses services en Australie et en Nouvelle-Zélande. La plateforme de streaming n’a pas expliqué pourquoi, mais Deadline dit que c’est parce que les quatre émissions – Angry Boys, Hauteurs d’été, On peut être des héros, et Jonas des Tonga – «featur[e] des personnages qui ont par le passé suscité des interrogations sur la discrimination raciale », dont Lilley au visage noir. De plus, Netflix a également supprimé la comédie britannique La Ligue des Messieurs de sa bibliothèque après avoir présenté le personnage blackface Papa Lazarou. C’est évidemment un sujet qui suscite beaucoup de discussions, et il devrait être intéressant de voir exactement où Netflix trace la ligne. Cela fait-il partie d’une vague de déménagements à venir?

Hulu a officiellement annulé son drame d’époque Harlots, qui a duré trois saisons et la série de vengeance Représailles, qui ne fonctionnait que pour un.

Héros« Masi Oka et Spider-Man: dans le Spider-Verse co-scénariste / co-réalisateur Rodney Rothman font équipe pour produire un exécutif Neverland promis adaptation en série du manga populaire pour Amazon Prime Video. Meghan Malloy (Spider-Man: dans le Spider-Verse) écrit le pilote, qui se concentre sur un groupe d’enfants qui découvrent que leur orphelinat recèle un sombre secret – alors ils prévoient de sortir.

Et enfin, voici le premier aperçu de l’épisode animé de la sitcom réconfortante de la semaine prochaine Un jour à la fois, intitulé « The Politics Episode » et diffusé le mardi 16 juin 2020 sur Pop TV à 21h30. ET / PT. Hamilton«S Lin-Manuel Miranda prête sa voix à un personnage dans un rôle d’invité pour la première fois, et les invités Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) et chanteur Gloria Estefan fera également partie de cet épisode.

Articles sympas du Web: