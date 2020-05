Piaggio lance les BS6 Vespa SXL et VXL avec une hausse significative des prix

Piaggio a lancé les versions conformes à la BS6 des Vespa VXL 149 et SXL 149 et elles constatent une légère baisse du nombre de sorties mais une forte augmentation des prix.

Au milieu de ce verrouillage, Piaggio a lancé silencieusement les versions BS6 des scooters Vespa SXL 149 et VXL 149 dans le pays. Le BS6 Piaggio Vespa SXL 149 est désormais disponible au prix de Rs 1,26,650 tandis que le BS6 Vespa VXL est disponible au prix de Rs 1,22,664, tous les prix hors showroom de Delhi. La nouvelle gamme de scooters 149cc Vespa est livrée avec 3 convertisseurs catalytiques pour contrôler la sortie des émissions nocives. Ces deux scooters remplacent respectivement les Vespa SXL 150 et Vespa VXL 150.

Piaggio lance BS6 Vespa SXL et VXL avec une hausse de prix significative.

Comme la plupart des autres conversions BS6, les scooters Vespa ont également vu une légère baisse du nombre de sorties afin de se conformer aux normes d’émission plus strictes. Le changement ne réside que dans le front mécanique où le moteur monocylindre 149cc à 3 soupapes produit désormais 10,32 ch de puissance maximale et 10,6 Nm de couple de pointe. Le moteur est également livré avec injection de carburant. Le modèle BS4 était cependant livré avec un moteur de 150 cm3 qui produisait 10,45 ch et 10,9 Nm de couple. La baisse est cependant assez minime pour faire la différence dans le monde réel.

Il n’y a aucun changement sur les scooters en termes de style. Ils continuent tous les deux à arborer un design très jeune et pourtant ont un charme old school et rétro. Les scooters BS6 Vespa SXL 149 et Vespa VXL 149 se distinguent par leur carrosserie entièrement en acier monocoque, leur nouveau look avant élégant, leur lampe frontale à LED de style signature, leur siège profilé confortable, leurs jantes en alliage, leur console numérique, leurs pneus tubeless plus larges, leur visière et bien plus encore.

Pour les tâches de suspension, les deux scooters bénéficient d’une configuration de suspension avant à une seule arme de poing ainsi que de caractéristiques anti-plongée, d’un amortisseur hydraulique à double effet à l’arrière. Pour les tâches de freinage, les deux scooters sont équipés d’un frein à disque avant ventilé de 200 mm et d’un frein à tambour arrière de 140 mm, assistés par l’ABS. Les dimensions hors tout des scooters restent les mêmes avec la longueur de 1770 mm, la largeur de 690 mm et la hauteur de 1140 mm.

Piaggio offre 7 options de couleurs au choix pour le BS6 Vespa VXL 149 – Noir mat, Jaune, Rouge vibrant, Azzuro Provenza, Rose vibrant, Blanc et Gris labyrinthe. Pendant ce temps, le BS6 Vespa SXL 149 est disponible en 5 teintes de couleur – Noir mat, Dragon rouge mat, Orange, Bleu mat et Blanc. Les deux scooters voient cependant une hausse considérable du prix d’environ 20 000 roupies avec la mise à jour BS6.