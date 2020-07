Piaggio 2020 : découvrez les lifting de la Vespa VXL et SXL

Les nouveaux scooters Piaggio Vespa VXL et SXL 125 et 150 sont livrés avec de nouveaux phares à LED, quelques fonctionnalités supplémentaires et des moteurs de plaintes BS6.

Les pré-réservations pour les nouveaux scooters sont maintenant ouvertes sur le site Web de la société.

Piaggio India a dévoilé de nouveaux lifting pour les scooters Vespa VXL et SXL 125 et 150 2020 en Inde. Les scooters mis à jour sont désormais livrés avec des moteurs de réclamation BS6, quelques révisions de la conception et de nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées. Piaggio a également ouvert des réservations pour la gamme 2020 Vespa VXL et SXL Facelift pour un montant symbolique de 1000 roupies et cela peut être fait sur le site Web de la société dans le cadre de l’expérience d’achat sans contact de la marque.

Piaggio a révélé les nouveaux lifting de la BS6 Vespa et les pré-réservations ont également été ouvertes.

Piaggio offre également des avantages allant jusqu’à Rs 2 000 sur son site officiel qui peuvent être utilisés lors de l’achat de ces Vespas rénovées. Mais parlons d’abord des mises à jour. Il n’y a pas grand-chose à dire, mais les Vespas disposent de nouveaux phares à LED qui sont également livrés avec des DRL à LED intégrés. Les scooters bénéficient également d’un port de chargement USB, d’un éclairage de démarrage et d’une suspension arrière réglable. A l’avant, les Vespas disposent de fourches télescopiques.

Un modèle indémodable

Les moteurs des Vespa VXL et SXL ont également été mis à jour pour se conformer aux normes BS6 et ils sont désormais équipés d’une technologie à trois soupapes et d’une injection de carburant. Les VXL et SXL 150 sont propulsées par un moteur monocylindre de 149,5 cm3 qui produit 10,3 ch et 10,6 Nm de couple maximal. Pendant ce temps, les Vespa 125 sont propulsées par un moteur monocylindre de 125 cc qui produit 9,7 ch et 9,60 Nm de couple maximal. Les deux moteurs sont couplés à une transmission automatique CVT.

Les Vespa VXL et SXL 125 sont équipées de série d’un système de freinage combiné (CBS), tandis que les scooters de 150 cm3 bénéficient de l’ABS de série. Piaggio a également annoncé que les nouveaux lifting Vespa 2020 ont déjà été expédiés et seront bientôt disponibles chez les concessionnaires Piaggio à travers le pays. Le lancement des Vespas revisités devrait avoir lieu dans la première moitié de juillet, peut-être la semaine prochaine.

Polyvalence et praticité

Commentant les réservations de pré-lancement des gammes Vespa VXL et SXL, Diego Graffi, président et directeur général de Piaggio India, a déclaré: «Nous lancerons Vespa VXL et SXL Facelifts dans la première moitié de juillet dans le but de renforcer la prime de nos clients.

expérience de mobilité plus loin grâce à notre marque la plus emblématique Vespa. Vespa continue de se redécouvrir avec le temps et crée continuellement le prochain niveau d’expérience en conservant sa stature emblématique, son design original et son dynamisme. Nous sommes convaincus que notre consommateur exigeant qui a hâte d’embrasser la différenciation apprécierait notre nouvelle offre. »