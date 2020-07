Photos rares de Selk’nam – Les tribus perdues de la Terre de Feu – .

14 juil

2020

Le Selk’nam, une culture de chasse de l’âge de pierre, a habité la région de la Terre de Feu au sud de l’Argentine et du Chili pendant 7 000 ans. À cette époque, les tribus vivaient de manière nomade et en harmonie avec la terre – chassaient, cueillaient et pêchaient.

Les Selk’nam n’avaient pas de chef, mais étaient plutôt dirigés par des hommes sages («pères du monde») dont on croyait qu’ils possédaient un pouvoir spirituel sur les gens, le temps et les événements. La cérémonie la plus sacrée de la tribu était le passage à l’âge adulte, ou le «hain». Sur une période de jours ou de semaines, ils conduiraient une initiation complexe pour faire passer les garçons à la virilité.

L’une des dernières cérémonies de ce genre a été célébrée en 1920 et enregistrée par le missionnaire, Martin Gusinde. Lorsque Gusinde fut ordonné prêtre en Allemagne en 1911, il espérait se rendre en Nouvelle-Guinée pour travailler comme missionnaire parmi les tribus exotiques. Au lieu de cela, ses supérieurs l’ont envoyé au Chili pour enseigner à l’école allemande de Santiago. En quelques années, cependant, il trouva sa vocation au Musée d’ethnologie et d’anthropologie du Chili, effectuant des expéditions en Terre de Feu dans l’extrême sud du Chili et de l’Argentine.

Gusinde s’est rendu pour la première fois à Isla Grande de Tierra del Fuego en décembre 1918, rempli (selon ses propres mots) d’un «enthousiasme indescriptible» et de «rêves de jeunesse» d’une rencontre avec des tribus archaïques. Les photographies obsédantes de Gusinde des peuples Selk’nam, Yamana et Kawésqar présentent un mode de vie qui était déjà au bord de l’extinction lorsqu’il a visité la région en 1918-1924 et qui a depuis cessé d’exister.

Les membres mâles adultes de la tribu seraient peints avec de la peinture rouge, noire et blanche et enfiler des costumes de fourrure, de duvet et d’écorce, se faisant passer pour des esprits très redoutés.