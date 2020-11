Photos rares de la bataille de Ciudad Juárez pendant la révolution mexicaine, 1911

Amikado Caisse à vin personnalisée photo

Offrez à l'un de vos proches une caisse en bois avec son couvercle personnalisé par impression la photo et le texte de votre choix, et avec différentes couleurs de fonds possible. Vous pourrez également commander une bouteille de vin ou de champagne à ouvrir pendant la soirée... ou plus tard ! L'abus