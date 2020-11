Photos du premier accident de la Kia Sonet

Voici le premier accident de Kia Sonet signalé en Inde et sur la base des photos, vous pouvez voir que les dégâts sont assez importants. Découvrez tous les détails!

Kia Sonet est actuellement le SUV le plus vendu en Inde, enregistrant plus de 10000 unités vendues le mois précédent. Il est livré avec de nombreuses fonctionnalités haut de gamme, des points forts de sécurité et également de nombreuses options de moteur / boîte de vitesses. Parlant spécifiquement de sécurité, il offre de nombreuses fonctionnalités qui ne viennent même pas sur les autres SUV sous-compacts.

Voici le premier accident de Kia Sonet signalé en Inde. Cet accident s’est produit au Karnataka et ressemble à une voiture toute neuve. Le ruban n’est pas non plus enlevé, mais une plaque d’immatriculation permanente est installée. La voiture roulait à grande vitesse sur une autoroute à deux voies lorsque le conducteur a perdu le contrôle de la voiture.

De plus, la voiture a roulé plusieurs fois et a été sauvée la tête en bas. En raison de la vitesse et de l’impact élevés, il a également heurté un poteau électrique qui a également été déraciné. Rapidement, les habitants ont secouru les passagers à l’intérieur et ont d’abord retourné la voiture. Les airbags n’ont pas été déployés car l’impact ne s’est pas produit à l’avant.

De plus, en voyant les roues, il est confirmé qu’il s’agit de la variante HTK ou HTK +, qui n’obtient que deux airbags frontaux de série. La voiture a pris un énorme impact car la partie avant a été endommagée ainsi que les ailes. Les portes ont également été froissées et la fenêtre s’est brisée. Les piliers, cependant, sont intacts et si vous voyez la cabine, elle a complètement résisté à l’impact.

Cette variante particulière est livrée avec deux airbags, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière de série. S’il s’agit de la variante HTK +, il obtiendra également une caméra de stationnement arrière. Les variantes haut de gamme seront livrées avec six airbags, des capteurs de stationnement avant et arrière, VSM, modes de conduite et mode de contrôle de traction.