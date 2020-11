Photos d’époque des employés des grands magasins pendant la pause déjeuner, 1900

Ces photos intéressantes et sincères ont été prises sur le toit du grand magasin DB Loveman & Company au centre-ville de Chattanooga, Tennessee. Le photographe était Charles Gustavus Walline qui travaillait lui-même au grand magasin. Ses sujets étaient ses collègues pendant leur pause déjeuner.

Loveman’s était le plus grand grand magasin de Chattanooga lors de son ouverture dans les années 1880 au coin des rues 8th et Market. Inébranlable après la destruction de son magasin par un incendie en 1891, Loveman a rapidement reconstruit un bâtiment plus grand sur le même site.

Loveman’s proposait une large gamme de produits et, à la manière typique des grands magasins, les plaçait à différents étages désignés du bâtiment. À l’époque où un exploitant d’ascenseur accompagnait les clients, l’opérateur appelait chaque étage et sa gamme de produits.

En se développant à partir d’un personnel original de seulement quelques employés, Loveman a fourni un emploi à beaucoup de ceux qui y ont trouvé leur premier emploi. Grâce à son bulletin d’information destiné aux employés «Lovemanews», l’entreprise a favorisé une atmosphère familiale parmi son personnel, avec une couverture des promotions, des anniversaires d’emploi, des anniversaires et des résultats de l’équipe de bowling de Loveman.

La société a finalement ouvert des magasins satellites dans la banlieue, aboutissant à l’ouverture d’une succursale au centre commercial Hamilton Place en 1987. En 1988, Loveman’s a été vendu à la chaîne de grands magasins Proffitt’s, qui a fermé le magasin d’origine du centre-ville en 1993.

(Crédit photo: Charles Gustavus Walline / Picnooga).