Photos de survol de Pluton: le chef de la mission New Horizons Alan Stern révèle ses 10 vues épiques préférées

« Le côté éloigné de Pluton n’a été vu que dans les images à basse résolution, car Pluton ne tourne qu’une fois tous les six jours et nous étions encore à trois jours et à des millions de kilomètres quand nous avons le mieux vu le côté éloigné. Pourtant, c’est incroyablement différent de l’hémisphère volant et nous invite à revenir pour voir ce côté plus en détail! »

(Crédit d’image: NASA / Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins / Southwest Research Institute)