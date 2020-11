Photos de l’hôtel Star Wars, premier regard sur Guardians Coaster & More – / Film

Une édition virtuelle de l’IAAPA, une exposition mondiale des parcs à thème, a débuté aujourd’hui, et plusieurs nouvelles photos et vidéos ont vu le jour, présentant certains des nouveaux manèges et hôtels les plus attendus qui seront bientôt dévoilés dans les parcs Disney. Voir le premier Guerres des étoiles photos de l’hôtel ci-dessous, avec vidéo du gardiens de la Galaxie montagnes russes et photos de la nouvelle Homme araignée conduire un véhicule.

Photos chez Star Wars Hotel

Rapport DLP tweeté quelques nouvelles photos des cabines de l’hôtel Star Wars Galactic Starcruiser de Walt Disney World, qui devrait ouvrir ses portes en 2021. Vous pouvez tout savoir sur le nouvel hôtel immersif ici, mais regardez ces nouvelles photos et voyez comment elles se comparent au début art conceptuel ci-dessous.

Il y a aussi une photo de la construction de la zone d’enregistrement de l’hôtel, qui est censée ressembler à un quai de chargement dans l’univers Star Wars. Vous pouvez voir les progrès dans le monde réel sur la photo en haut à gauche dans le tweet ci-dessous:

?? Nouveau regard sur la construction de l’hôtel Galactic Starcruiser et Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind à Walt Disney World, et Mickey & Minnie’s Runaway Railway à Disneyland #IAAPAExpo pic.twitter.com/Bgux2qjsx3 – Rapport DLP (@DLPReport) 16 novembre 2020

Gardiens de la Galaxie: retour cosmique

Nous avons déjà écrit sur la technologie de montagnes russes de pointe qui entre dans les nouvelles montagnes russes Guardians à Walt Disney World, qui est conçue de telle sorte, selon les mots du PDG de Disney Bob Chapek, «chaque cabine individuelle sera programmée pour diriger votre regard sur l’histoire qui se passe autour de vous. Cela signifie qu’au lieu de siffler par l’action, vous serez complètement immergé dans l’histoire dès la minute où vous le lancez. » Nous avons maintenant notre premier vrai aperçu du manège en action, ainsi qu’une photo (dans la section ci-dessus) illustrant la piste de montagnes russes de la nouvelle attraction.

Web Slingers: une aventure Spider-Man

Nous avons également beaucoup écrit sur le nouveau manège de Spider-Man à Disney California Adventure en Californie. Voici quelques photos conceptuelles du véhicule et de nouvelles photos et vidéos de la vraie chose en action:

?? Vidéo: les prochains Spider-Man Web Slingers montent des véhicules en action à la station de chargement: # WDS2 #IAAPAExpo pic.twitter.com/xCLzcD2CBf – Rapport DLP (@DLPReport) 16 novembre 2020

