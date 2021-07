Une photo révèle par erreur que Marvel’s Spider-Man 2 serait en préparation

De nombreux joueurs sont encore assis sur les toiles d’araignée de la patience en attendant que la suite du jeu vidéo Spidey créé par Insomniac Games soit annoncée et heureusement pour eux, une première lueur d’espoir est apparue, car une photo postée sur internet révèlerait que » Marvel’s Spider-Man 2 » serait en développement.

Ledit titre Spider-Man sorti en 2018 se concentre sur un Peter Parker d’une vingtaine d’années qui doit encore combiner sa vie de personne normale avec celle de super-héros, mais tout va changer lorsqu’apparaissent de nouveaux méchants comme Mr Negative et Doctor Octopus, qui vont s’associer à d’autres criminels pour former les Sinister Six, un groupe qui va mettre à l’épreuve le courage du super-héros de Marvel.

Le projet s’est distingué par sa mécanique de jeu qui permet à l’utilisateur de se balancer avec les toiles d’une manière plus réaliste, en plus du mode de combat a été ajusté aux compétences des personnages, de même son design comme son intrigue ont été d’autres éléments qui se sont démarqués. Grâce à tout cela, le jeu a connu un grand succès et a même obtenu 87 points sur 100 sur Metacritic.

Aujourd’hui, Peter Parker pourrait revenir dans le monde des joueurs, car Nadji Jeter, l’acteur qui donne la voix à Miles Morales dans la franchise a partagé sur son compte Instagram une photo où il porte la combinaison de capture de mouvement, ce qui suggère qu’il est sur le point de commencer une autre production d’un jeu vidéo, mais quelques heures plus tard, il a supprimé le post.

Nadji Jeter, Miles’ voice actor for Insomniac’s Spider-Man, posted and deleted a picture on his Instagram of himself in a mo-cap suit. Could he be doing mo-cap for Spider-Man 2? pic.twitter.com/8zoYSLitbI — Daily Miles Morales (@EARTH_1610_616) July 13, 2021

Il ne s’agit peut-être pas d’une confirmation que « Marvel’s Spider-Man 2 » est en cours de développement, mais le fait qu’il s’agisse de l’une des œuvres les plus importantes de Jeter jusqu’à présent et le fait qu’il ait supprimé le message éveillent des soupçons.

En attendant que la suite tant attendue soit confirmée, les joueurs peuvent profiter de « Marvel’s Spider-Man » et de son extension, « Marvel’s Spider-Man : Miles Morales », sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.