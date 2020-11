Phonographe: invention et histoire du premier appareil d’enregistrement audio au monde

1800s | 23 novembre 2020

L’inventeur et homme d’affaires américain Thomas Edison avec un phonographe Edison Standard, dans son laboratoire de West Orange, New Jersey, 1906. (Hulton Archive / Getty Images)

Capturer et enregistrer le son était une tâche ardue pour les premiers inventeurs. Cela exigeait une compréhension approfondie des ondes sonores, des vibrations et de divers autres phénomènes physiques, et au 19e siècle, c’était un défi de taille. Le premier à réussir dans cette entreprise, sans surprise, fut l’inventeur américain Thomas Edison. En 1877, il ajoute l’invention du phonographe à sa déjà longue liste de réalisations technologiques.

L’invention du phonographe

Au moment où il a inventé le phonographe, Thomas Edison était bien établi dans son laboratoire de Menlo Park dans le New Jersey et avait plusieurs inventions et brevets à succès à son actif. En fait, le phonographe était basé sur deux inventions précédentes, bien qu’aucune n’ait été inventée par Edison. L’un était le télégraphe, inventé par Samuel Morse, et TL’autre invention était le téléphone d’Alexander Graham Bell. Edison a poussé le télégraphe pour transmettre jusqu’à 1000 mots par minute, a développé un microphone plus efficace pour le téléphone, et voilà, le phonographe est né. Le phonographe d’Edison travaillé par conversion des vibrations sonores dans le mouvement d’un stylet qui enregistrait les vibrations sur un cylindre enduit de cire. Lors de la lecture, les rainures de la cire reproduisent le son qui y a été enregistré.

Gros plan sur le mécanisme d’un Amberola ou « Edison cylindre player », fabriqué vers 1915. (Adrian Preston / Wikimedia Commons)

Le phonographe parlant

Edison et son mécanicien, John Kreusi, ont passé plusieurs mois à perfectionner le phonographe, et le 12 août 1877, Edison a finalement testé son prototype fonctionnel. Alors que le cylindre tournait lentement, Edison a récité « Mary Had a Little Lamb » dans la corne sonore. Lorsqu’il est passé à l’aiguille de lecture, le phonographe lui a répété les mots, changeant à jamais le visage de l’enregistrement sonore.

Plus tard cette année-là, en déposant une demande de brevet, Edison a porté son appareil au bureau des brevets et a regardé la machine interroger les employés stupéfaits sur leur santé et comment ils aimaient le phonographe avant de les informer qu’il allait très bien et[ding] [them] une bonne nuit cordiale. « Le bureau des brevets a été tellement étonné que le brevet a été émis à la hâte.

Un jeune garçon souriant, dans une chemise à rayures, assis sur une terrasse en bois à côté d’un petit phonographe jouet dans les années 1920. (Harry Walker / Wikimedia Commons)

La naissance de la musique enregistrée

Peu de temps après avoir breveté son invention, Thomas Edison a lancé sa Edison Speaking Phonograph Company pour convaincre le public américain de l’utilité de l’appareil. Envisageant des familles enregistrant des événements historiques ou des antécédents familiaux dans la voix des participants, il a présenté le phonographe comme une solution pour la dictée, l’enregistrement des conversations téléphoniques et la lecture de livres pour les malvoyants. Plus tard, en 1917, la Edison Speaking Phonograph Company a développé un type de phonographe pour l’armée des États-Unis afin que les messages, les discours de motivation et les voix des êtres chers à la maison puissent être joués pour les soldats.

L’une des utilisations les plus courantes du phonographe d’Edison, cependant, était d’enregistrer et de jouer de la musique. Avant l’invention du phonographe, la musique populaire n’était publiée que sous forme de partitions pour que les consommateurs puissent jouer sur leurs propres pianos à la maison, mais le phonographe offrait un moyen de diffuser la musique enregistrée au grand public. En fait, l’invention du phonographe a été le facteur le plus important dans la création du L’industrie de la musique.