Philomena (France 3) : découvrez l’histoire vraie qui a inspiré le film

Philomena de Stephen Frears est un drame doux-amer qui raconte la quête d’une mère pour retrouver son fils dont elle a été séparée. Avec Judi Dench dans le rôle de l’héroïne du film, qui a une fois de plus mis en valeur sa carrière, Philomena est un voyage émotionnellement évocateur qui se termine dans la finalité des moments. Alors que l’histoire commence par une carte de titre qui déclare que le film est basé sur une histoire vraie, nous avons réussi à enquêter davantage sur la véracité du récit. Voici ce que nous avons trouvé.

Philomena est-il basé sur une histoire vraie ?

Oui, Philomena est basé sur une histoire vraie. Le film est basé sur le livre de 2009 « The Lost Child of Philomena Lee » du journaliste de la BBC Martin Sixsmith. Le film indique explicitement dans un cartouche d’ouverture qu’il est basé sur une histoire vraie. Avant le déroulement du générique de fin, nous apprenons que des milliers de mères « honteuses » sont séparées de leurs enfants nés hors mariage par l’Église catholique orthodoxe.

On nous présente également une photo de la véritable Philomène, qui, nous dit-on, se rend toujours sur la tombe de son fils à Roscrea, dans le comté de Tipperary. Enfin, nous voyons une photo de Martin Sixsmith et nous sommes ravis d’apprendre qu’il a travaillé sur le projet dont il rêvait, à savoir écrire sur l’histoire de la Russie. Ce sentiment de clôture est apprécié, mais il va sans dire que le film a pris quelques libertés cinématographiques.

Tout en s’en tenant aux bizarreries de l’histoire émouvante, le réalisateur a pris quelques libertés concernant ce que Philomena savait et ignorait de son fils pour mettre en évidence la facette de l’ironie dramatique. Alors que la Philomena de la bobine se rend en Amérique à la recherche de son fils, la vraie Philomena n’a jamais accompagné Sixsmith dans son voyage. De même, alors que le Peter Olsson du cinéma est apparemment hostile et renfermé, le véritable compagnon du fils de Phil était désireux de la rencontrer et a pris l’avion depuis l’Amérique pour lui rendre visite.

Sœur Hildegarde joue également un rôle important en tant qu’antagoniste. Bien que son personnage ait existé dans l’histoire, le film parvient à le déformer considérablement. Si vous avez vu le film, vous ne serez probablement pas son plus grand fan. Mais les archives nous apprennent que la véritable Hildegarde est morte en 1995, des années avant que Sixsmith ne commence à faire des recherches pour son article journalistique. Alors que l’Hildegarde du film semble trop désireuse de châtier Philomena pour son péché charnel, la véritable Hildegarde, nous dit-on, était compatissante envers les mères célibataires dont elle avait la charge.

Cependant, Stephen Frears a déclaré dans une interview qu’il avait été absorbé par l’histoire tragicomique de la vie de Philomena. L’intention du réalisateur n’était pas tant de contrarier l’Église que de dépeindre la résilience et l’éclat de la foi simple face à l’adversité. Bien que le réalisateur acclamé de The Queen ait déclaré qu’il n’était pas très croyant, il a osé admettre que la poursuite de cette histoire l’avait profondément marqué. Dans le film, il rend hommage aux héros méconnus et aux martyrs de sang et de chair, attestant que les personnages de la vie réelle peuvent être bien plus intéressants que les caricatures fictives habituellement représentées au cinéma.