Philadelphia : la saison 15 au programme

La « sitcom » (comédie de situation) Philadelphia (It’s always sunny in Philadelphia dans sa version US) a été renouvelée pour une 15e saison. Diffusée sur la chaîne FX puis FXX depuis 2005, la série a été écrite et réalisée par Rob McElhenney, Glenn Howerton et Charlie Day. Ces derniers en sont également les acteurs principaux.

La pandémie du coronavirus empêche actuellement la production de la nouvelle saison. Elle devrait donc être disponible à partir de l’année prochaine. Néanmoins, on peut déjà avoir un certain aperçu de cette 15e saison grâce à quelques interviews.

Un nouveau record pour la série

It’s always sunny in Philadelphia (Il fait toujours beau à Philadelphie) a vu le jour au début du nouveau millénaire. Actuellement, Philadelphia sera bientôt la série américaine la plus ancienne, diffusée en direct, un vrai record pour FX. En effet, la série pourra bientôt battrele record des « aventures d’Ozzie et Harriet » qui n’a pu durer que 14 saisons, en diffusion sur ABC, entre les années 1952 et 1966. En attendant la diffusion officielle de cette 15e saison, la série partage donc la première place avec « The Adventures of Ozzi and Harriet ».

“It’s Always Sunny in Philadelphia”, intègre le Covid-19 dans la nouvelle saison

Pour briefer un peu les internautes, il faut savoir que la série humoristique raconte les imprudences quotidiennes d’un groupe d’amis. Au début, ils étaient quatre : Charlie Day dans le rôle de Charlie Kelly, Rob McElhenney dans le rôle de Ronald « Mac » McDonald, Glenn Howerton dans le rôle de Dennis Reynolds et Kaitlin Olson dans le rôle de Deandra « Sweet Dee » Reynolds. À la deuxième saison s’ajoute le cinquième personnage principal, Frank Reynolds, joué par Danny DeVito. Englobant la conspiration et la compétition, ces comédiens s’attaquent aux divers faits sociaux actuels. La saison 15 prévoit donc d’intégrer dans son scénario cette situation mondiale que nous vivons présentement : le Covid-19. En effet, le co-créateur de la série, Rob McElhenney, a laissé entendre que : « Quand nous reviendrons, ne vous inquiétez pas, nous aborderons tout cela de la manière que seul Sunny peut ! ». Cette réponse était issue d’une interview de la NME, dans laquelle McElhenney était questionné sur les éventuels sujets que pourraient évoquer les épisodes prochains de Philadelphia. Lui-même en quarantaine, il a souligné la présence d’un épisode de quarantaine, titré « The Gang Gets Quarantined », dans la nouvelle saison. Le gang, toujours selon lui, va se retrouver cloîtré dans le pub. Ceci, dans le but de se mettre à l’abri d’une grippe de saison. Une nouvelle manie caractérise l’épisode : l’usage fréquent de désinfectant. Cela nous met sur la piste d’une saison de confinement !

Philadelphia, toujours et encore un peu plus loin

Il faut reconnaître que la série est vite devenue épique de par les aventures suffisamment réalistes. On voit souvent ces personnages se manipuler les uns les autres. Ils en viennent même à rendre la vie de tierces personnes impossible ! Le profil des personnages qu’ils endossent peut être qualifié communément par le terme « nuisance ». Ces amateurs d’alcool s’amusent dans les mauvaises intentions, les caprices, et sans oublier, dans la fainéantise. Les fans de la série se délectent de ces scénarios thématisés d’une manière controversée.

Mc Elhenney espère que la série atteindra une certaine longévité. Il en parle explicitement : « Si les gens continuent à le regarder et que nous continuons à nous amuser, pourquoi arrêterions-nous ? C’est mon travail de rêve. Je ne comprends jamais pourquoi les gens quittent les émissions. (…) Et s’ils continuent de me payer et que le public continue de le regarder et que je l’aime toujours… Pourquoi devrais-je m’arrêter ? » . Lors de la tournée de l’Association des Critiques de Télévision, en janvier dernier, Mc Elhenney a de nouveau déclaré : « Nous allons continuer à le faire pour toujours si les gens continuent à le regarder. ».