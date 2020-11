Phil Spencer résout la pénurie de Xbox Series X / S et PS5

Le patron de la Xbox, Phil Spencer, pense qu’il est temps pour l’industrie des jeux de reconsidérer le modèle de précommande.

Spencer a fait ses remarques à The Verge en référence au fiasco de précommande en cours impliquant la PlayStation 5 et la Xbox Series X / S. Mis à part la pandémie et les problèmes d’approvisionnement, les rapports faisant état de scalpers accroissant des milliers de consoles et créant une pénurie inutile ont exaspéré les consommateurs et suscité des discussions sur ce que Spencer appelle «la pensée du très vieux monde», où les acheteurs précommandent puis se réunissent un jour spécifique pour acheter des produits.

«Je pense que cette affaire est en cours, à la fois pour nous et pour Sony – Jim Ryan, j’ai beaucoup de respect pour lui, nous avons tous les deux déploré le déroulement de ces précommandes et le problème que nous résolvons vraiment alors que nous semblons toujours avoir autant de clients contrariés que nous, car ils ne peuvent pas obtenir notre produit », a déclaré Spencer. «Je pense que cela va nous pousser à réfléchir à de nouveaux modèles.»

Spencer a révélé que Microsoft y travaillait déjà et a lancé des idées telles que l’établissement d’un contact direct avec les clients et le fait que les détaillants remplissent les commandes plutôt que de revendre les stocks.

Ailleurs dans l’interview, Spencer a critiqué le «tribalisme» qui sévit dans la communauté des joueurs et a déclaré que les gens doivent abandonner l’idée qu’une entreprise doit mal performer sur le marché pour que l’autre réussisse. «J’ai déjà dit que je trouvais cela déplaisant, mais peut-être que c’est trop léger. Je le méprise vraiment », a-t-il ajouté. «Je ne pense pas que nous devions voir les autres échouer pour que nous puissions atteindre les objectifs.»

Sony et Microsoft ont déclaré que leurs nouvelles consoles avaient connu le meilleur lancement de leur histoire respective.

[Source: The Verge]