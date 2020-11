Phil Spencer pense qu’Epic vs Apple ne devrait pas avoir d’impact sur Sony et Microsoft

Apple et Epic Games sont allés en justice cette année pour une dispute en raison des frais de plate-forme de 30% du fabricant de téléphones qui, selon Epic, sont «exorbitants». En octobre, la juge Yvonne Gonzales Rogers du tribunal de district du district nord de la Californie a averti que l’issue du procès aurait également des conséquences pour Sony, Microsoft et Nintendo, car les trois sociétés facturent des frais aux développeurs basés sur un modèle similaire pour la vente de leur jeux via leurs boutiques en ligne respectives. Cependant, le patron de la Xbox, Phil Spencer, pense que les deux cas ne sont pas comparables.

Dans une interview avec The Verge, Spencer a déclaré que la comparaison n’était pas juste car les produits d’Apple sont des «plates-formes de calcul générales» alors que la quantité de consoles vendues dans une génération entière est inférieure à la quantité de téléphones vendus en une seule année.

Si vous regardez simplement l’échelle, il y a un milliard de téléphones portables sur la planète. Ce sont des plates-formes de calcul générales. Une console de jeu fait vraiment une chose; il joue aux jeux vidéo. Il est vendu, pour nous, à perte. Ensuite, vous gagnez de l’argent en vendant du contenu et des services en plus. Le modèle est juste très, très différent de quelque chose de l’échelle de Windows, iOS ou Android. Je pense qu’il y a 200 millions de consoles de jeux qui sont vendues en une génération sur toutes nos plates-formes. C’est moins d’un an de ventes de téléphones. Ce n’est même pas proche. Les gens disent, eh bien, l’échelle ne devrait pas avoir d’importance. C’est effectivement le cas. Lorsque vous commencez à regarder comment nous considérons les plates-formes ouvertes et l’accès, ces choses comptent. D’un point de vue juridique, ils comptent.

Le procès d’Epic contre Apple est en attente de résolution.

[Source: The Verge via Wccftech]