Phil Spencer dit que les délais de jeu de COVID 19 sont «  les plus grands inconnus  »

Depuis que le roman Coronavirus a commencé à perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales, les analystes et le personnel de l’industrie se sont inquiétés du fait que les fabricants de consoles pourraient ne pas être en mesure de respecter les délais de production à temps pour leurs sorties prévues pour les vacances 2020. Sony et Microsoft ont réaffirmé que leurs plates-formes de nouvelle génération étaient en voie de lancement cette année, mais les rapports suggèrent qu’au moins l’une d’entre elles – la PlayStation 5 – sera en quantité limitée et que Sony a reconnu que l’impact économique du la pandémie affectera les ventes.

Apparaissant sur Squawk Alley de CNBC, le patron de Microsoft, Phil Spencer, a révélé que la Xbox Series X est «conforme à ce que nous pensions être» et sera disponible dans les magasins plus tard cette année, mais a ajouté que ce sont les retards des jeux vidéo qui sont les «plus gros». inconnu »dans l’équation.

Spencer parle naturellement des titres Xbox Series X, mais ses commentaires s’appliquent à l’industrie dans son ensemble. Nous avons déjà constaté un certain nombre de retards dans les jeux vidéo en raison de COVID-19, et il est possible que les perturbations en cours aient un impact sur les versions prévues pour la fin de l’année.

« Je dirais que la plus grande inconnue est probablement la production du jeu, pour être honnête », a déclaré Spencer. «La production de jeux est désormais une activité de divertissement à grande échelle; vous avez des centaines de personnes qui se réunissent, construisent des actifs, travaillent avec la créativité. » Cependant, Spencer reste optimiste et a déclaré que les entreprises apprennent à faire face à la situation chaque jour.

«Je me sens toujours bien, mais je dois également m’assurer que la sécurité et la sûreté des équipes sont la chose la plus importante et ne pas pousser indûment quand les choses ne sont tout simplement pas prêtes», a-t-il conclu.

[Source: IGN, Image credit: Tom’s Guide]

