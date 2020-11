Phil Spencer annonce un livestream spécial pour le jour du lancement de la Xbox Series X

La Xbox Series X & S marquera le début de la prochaine génération de jeux. Ces deux consoles sont uniques en termes de conception, de matériel et de logiciels. Avec la promesse de fournir des performances visuelles et des fréquences d’images exceptionnelles, les séries X et S sont probablement les meilleures du secteur.

Par conséquent, pour célébrer le lancement de ces consoles de nouvelle génération, Xbox organise un livestream spécial le 10 novembre.

Les séries X et S seront lancées dans le monde entier le 10 novembre, jour idéal pour célébrer le lancement de ces consoles de nouvelle génération. Une vidéo officielle est également publiée qui met en évidence la célèbre ligne du chef de la Xbox, Phil Spencer, « Vous êtes l’avenir du jeu. » Jetez un œil ci-dessous:

Diffusion en direct spéciale prévue pour le lancement de la Xbox Series X & S

Le blog officiel Xbox Wire lit, «Pour honorer le lancement de la nouvelle génération Xbox, nous vous invitons à célébrer cette puissance de jeu avec nous. Le 10 novembre, nous vous invitons, joueurs de toutes identités et origines, générations de consoles et appareils, ensembles de compétences et goûts, à célébrer, à vous connecter et à jouer ensemble. Nous vous invitons à saisir l’appareil de votre choix et à jouer aux côtés de Team Xbox, de vos créateurs préférés et de nos partenaires, directement de chez vous dans le monde entier et nous vous invitons à jeter un coup d’œil dans les coulisses de la prochaine génération de jeux, écoutez les histoires des gens qui les fabriquent et jouez avec elles. Nous vous invitons à vous connecter à notre diffusion en direct mondiale pour célébrer le jeu le 10 novembre à 11 h HP / 14 h HE sur YouTube, Twitch et Facebook Gaming. »

La Xbox est all-in avec cette génération de consoles. Avec les séries X et S, leurs services Game Pass et Game Pass Ultimate font également leurs débuts. De plus, le service xCloud sera également disponible, ce qui permet aux joueurs de jouer à leur jeu préféré sur leurs appareils portables. Pour renforcer encore sa position face à ses concurrents, Xbox s’est associée à EA Play pour son service Game Pass.

De plus, la récente acquisition de Bethesda a également ajouté plusieurs studios à son arsenal, garantissant finalement un avenir radieux à l’écosystème Xbox.

Le livestream Xbox est prévu pour le 10 novembre à 11 h HP. Il peut même y avoir des annonces surprises pour les fans le jour du lancement, ce qui fait de cet événement un événement à espérer.

