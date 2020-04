Phil Neville quittera le poste d’entraîneur féminin en Angleterre l’an prochain

LONDRES – Phil Neville quittera ses fonctions d’entraîneur de l’équipe féminine d’Angleterre à l’expiration de son contrat l’an prochain, manquant de diriger le pays au Championnat d’Europe reprogrammé en 2022.

L’ancien joueur de Manchester United pouvait encore entraîner l’équipe olympique britannique. En raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux de Tokyo ont été repoussés d’un an jusqu’en juillet 2021 – le point final du contrat de Neville en Angleterre.

Sue Campbell, directrice du football féminin de l’Association anglaise de football, a déclaré qu’elle « discuterait désormais des prochaines étapes » des Jeux olympiques avec la British Olympic Association et les fédérations d’Irlande du Nord, d’Écosse et du pays de Galles. Les Jeux olympiques commencent en juillet 2021.

Neville, 43 ans, qui a pris la direction de l’Angleterre en janvier 2018, a emmené les Lionnes en demi-finale de la Coupe du monde l’année dernière pour son premier emploi dans le football féminin.

Mais sept des 11 derniers matchs ont été perdus, une course lugubre qui a commencé avec la défaite en demi-finale contre les États-Unis et a inclus une défaite lors d’une réunion avec les champions du monde lors de la Coupe SheBelieves sur invitation le mois dernier.

L’Angleterre n’a que des matchs amicaux jusqu’au Championnat d’Europe, car elle s’est qualifiée comme hôte d’un tournoi qui devait avoir lieu en juillet 2021.

L’épidémie de coronavirus a entraîné le report de l’Euro masculin jusqu’en 2021, ce qui a conduit jeudi l’UEFA à confirmer la nécessité de reporter la pièce maîtresse de sa femme jusqu’au 6 au 31 juillet 2022.

« En raison des changements apportés au calendrier proposé pour les tournois, nous allons maintenant travailler à planifier un calendrier des matches révisé une fois qu’il sera sûr et approprié de le faire », a déclaré Neville. « J’ai hâte de reprendre le travail avec l’équipe dès que possible. Nous avons une équipe de joueurs fantastique et il y a beaucoup de choses à travailler alors que nous envisageons de progresser en tant qu’équipe en 2021. »

La FA veut que le même manager soit en charge des deux prochains tournois en Angleterre.

« À la lumière de l’impact des événements mondiaux actuels sur le calendrier sportif et dans le meilleur intérêt de l’équipe féminine d’Angleterre, les deux parties étaient d’accord sur le fait que notre priorité commune était de garantir aux Lionnes une continuité de l’entraînement pour aller à domicile à l’EURO et regarder vers la Coupe du Monde de la FIFA 2023 « , a déclaré Campbell.

« Une fois le football de retour après cette période difficile, Phil poursuivra son travail avec les Lionnes sur le développement de son équipe. Je le soutiendrai pleinement dans cette tâche importante tout en poursuivant le processus crucial de planification de la relève. »