Phil Gould sur le débat anti-vaxxer, Bryce Cartwright

Phil Gould a révélé que sa peur de donner aux anti-vaxxers une plate-forme pour promouvoir leur message l’a empêché d’écrire une chronique sur le débat déchaîné sur la LNR pour le Sydney Morning Herald.

Gould est l’un des chroniqueurs les plus respectés de la ligue de rugby et s’exprime sur Wide World of Sports ‘ Six tacles avec Gus podcast, il a partagé son point de vue sur une pratique qu’il a qualifiée de « poubelle ».

Pourtant, il estime que le débat actuel fait plus de mal que de bien, exposant les personnes facilement influencées à une philosophie que la science a longtemps discrédité.

« On m’a demandé d’écrire une chronique à ce sujet le week-end, sur toute la situation anti-vax et tout, et évidemment j’ai eu une relation avec Bryce Cartwright au fil des ans et un certain nombre de ces joueurs refusant de contracter la grippe coups de feu et je ne pourrais jamais le comprendre « , a déclaré Gould.

« J’ai écrit cette chronique et je ne l’ai pas publiée, j’ai décidé de ne pas le faire à la fin parce que j’ai traité cela tant de fois auparavant, je ne voulais tout simplement pas aborder le débat.

« C’est pratiquement maintenant une plate-forme pour continuer à diffuser ce message anti-vax, c’est devenu un peu une boîte à savon pour eux maintenant. »

Gould a entraîné l’oncle John de Cartwright à Penrith au début des années 90. Le joueur des Titans porte l’un des noms de famille les plus célèbres de Penrith, son grand-père Merv étant une figure très influente du club et son père David jouant pour eux dans les années 80.

Bryce Cartwright lors de la session de formation des Gold Coast Titans sur la Gold Coast. (AAP)

Cartwright lui-même a fait irruption sur la scène alors qu’il était adolescent chez les Panthers, émergeant avec d’énormes attentes envers lui pendant l’intendance du club par Gould en tant que directeur général du football.

Cartwright est devenu le visage du petit groupe d’anti-vaxxers de la LNR, une considération qui pèse lourdement sur Gould lorsqu’il commente la question, mais ce sont ses enfants et les enfants d’autres anti-vaxxers qui méritent une plus grande réflexion.

« Je pense que ce que nous craignons pour les enfants. Vous savez, ‘pourquoi risqueriez-vous vos enfants comme ça’, c’est la peur que nous avons », a déclaré Gould.

« Ce n’est pas la peur de l’adulte qui ne veut pas se faire vacciner ou qui veut parler de cette philosophie et parler de cette théorie. Ce que nous craignons, c’est ce qui pourrait arriver à leur enfant s’il avait une maladie grave qui aurait pu être facilement évité.

« C’est la peur que nous avons quand nous pensons aux gens qui parlent de ces ordures. Et ce sont des ordures. Il n’y a pas de fondement pour cela. Mais je peux vous dire que leur parler, c’est comme parler à un mur de briques. Vous n’êtes pas allez les changer, vous n’allez pas changer leur opinion, vous n’allez pas changer leur mentalité.

« Tout ce que vous faites, c’est leur donner de l’oxygène pour continuer à épouser ces théories et ces philosophies et rien de tout cela n’a de sens, absolument rien de tout cela n’a de sens. »

Molan appelle les anti-vaxxers «dangereux»

Gould a déclaré qu’il était conscient des dangers très réels de la vaccination contre un voyage aux Samoa en février de cette année, juste avant que COVID-19 ne s’installe.

Principalement pour des raisons religieuses, le Samoa avait un taux de vaccination de seulement 40% lors d’une flambée de rougeole en septembre de l’année dernière. Plus de 5 700 cas ont été enregistrés, entraînant 83 décès – principalement chez des enfants de moins de cinq ans.

C’est une épidémie qui a laissé la nation insulaire en deuil et Gould a déclaré qu’il n’y avait qu’un seul message à retirer de sa visite.

« Je suis retourné plusieurs fois et j’ai essayé de faire des recherches sur la philosophie derrière cela. Je ne trouve absolument rien, absolument rien qui ait du sens », a déclaré Gould.

« Pourtant, je peux trouver un certain nombre de documents de recherche et d’experts qui nous disent les dangers de cela, et j’ai en fait vécu un peu plus tôt cette année lorsque je suis allé aux Samoa en février et que les procédures médicales entraient et sortaient du pays. il ne s’agissait pas seulement du COVID-19, il s’agissait de l’épidémie de rougeole là-bas et de faire vacciner tout le monde contre lui.

« Je pense qu’ils ont fait plus de 80 morts, des décès d’enfants, parce qu’ils n’avaient pas été vaccinés contre quelque chose d’aussi simple que la rougeole, ce que nous ne considérons pas comme un problème de nos jours.

« C’est tellement important et quand les adultes parlent d’anti-vaxxing, mes yeux sont en quelque sorte glacés et je pense » Oh bien, si c’est comme ça que tu veux être, c’est comme ça que tu veux être. «

« Ceux qui ont commencé ce mouvement il y a de nombreuses années ont été discrédités cent fois, donc je n’y vois aucun sens.

« Ce sont les enfants dont vous avez peur, s’ils ont des enfants, vous détesteriez, et quiconque a déjà eu des enfants, ils sont si précieux et vous vous souciez tellement d’eux et vous feriez tout pour bien les voir, vous Je ne peux pas comprendre que quiconque place ses propres enfants dans une situation où il existe un risque quelconque de contracter une maladie grave. «

Freddy sur anti-vaxxers, Cleary

Dans l’état actuel des choses, les joueurs de la LNR qui n’ont pas été vaccinés contre la grippe pour autre chose que pour des raisons médicales ne pourront pas jouer dans le Queensland au retour de la compétition.

Cette politique stricte a contraint Cartwright et son coéquipier Brian Kelly à s’éloigner de l’équipe, une position que Gould soutient.

« Ce sont les règles, fin de l’histoire », a déclaré Gould.

« [Anti-vaccination] pour moi est une chose assez nouvelle et je ne sais pas qui est la principale influence pour cela ou quelle est la principale influence pour cela. Mais je pense que quelque chose d’aussi simple qu’un vaccin contre la grippe a créé autant de nouvelles et de drames.

« Si vous voulez jouer dans cet environnement tel que nous existons, prenez le coup et finissez avec … Essayer de faire une sorte de déclaration ou de monter sur la boîte à savon à ce sujet comme une sorte de choix de style de vie que je trouve ridicule dans le extrême. »