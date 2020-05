Phil Gould se souvient de la session vidéo qui a changé la culture de la Nouvelle-Galles du Sud, l’État d’origine

La légende d’origine Phil Gould a révélé les tactiques dures qu’il a dû adopter pour changer la culture du Blues lors de sa première nomination au poste d’entraîneur de la NSW en 1992.

Les Blues venaient de perdre une série en 1991 dans les adieux de Wally Lewis du football Origin sous la direction de Tim Sheens, mais avaient réussi à remporter une série de victoires l’année précédente avec Jack Gibson tenant le presse-papiers.

Avant cela, les Blues étaient complètement et totalement dominés pendant la première décennie du concept à partir de 1980.

La star de Gould en tant qu’entraîneur était en hausse à la fin des années 1980 après avoir pris sa retraite en tant que joueur des Souths en 1986 après une carrière de 10 ans en première année. Ses cinq premières saisons d’entraîneur ont amené deux Premiers postes avec Canterbury en 1988 et Penrith en 1991. Il a également dirigé les Panthers vers une défaite finale contre les Raiders en 1990.

Gould s’adressant à l’équipe en 1994. (Getty)

Lorsqu’on lui a remis les rênes de l’équipe de la Nouvelle-Galles du Sud en 1992, Gould a éliminé le talonneur Benny Elias en tant que capitaine, confiant les fonctions de leadership à la star de Canberra, 23 ans, Laurie Daley. Daley a remplacé le grand Cliff Lyons de Manly à cinq huitièmes et avait déjà joué pour les Blues lors d’une victoire en série en 1990 aux côtés de son coéquipier de Canberra Ricky Stuart.

Stuart était absent au début de la série 1992 avec blessure, sa place étant prise par John Simon avant de revenir pour les matchs deux et trois, tandis que Brad Fittler a commencé dans les centres après avoir joué cinq huitièmes dans le match 3 l’année précédente à la place de Lyon.

L’équipe comptait certains des plus grands noms du sport à l’époque, mais quand Gould est arrivé au camp pour sa première année en tant qu’entraîneur des Blues, il n’a pas été impressionné par ce qu’il a vu.

« La première équipe Origin dans laquelle je suis entré, nos premières séances d’entraînement étaient très ordinaires », a expliqué Gould. Le capitaine et l’entraîneur de Wide World of Sports.

Daley brandit le bouclier après avoir remporté la série 1994. (Getty)

« C’était un côté habile, mais c’était une attitude de type » ça va être juste la nuit « . Je me souviens avoir mis de côté un très jeune Brad Fittler et dit: ‘Est-ce toujours comme ça? Et il a dit’ Je te connaissais ne l’aimerais pas ».

« Je me souviens du jour où je les ai convoqués à une réunion et j’ai dit: » Ce n’est pas ce que je n’ai pas aimé les deux premiers jours dans le camp. » Et je leur ai montré une vidéo de tout ce que j’avais cassé pour expliquer pourquoi le Queensland faisait mieux les choses et pourquoi ils nous battaient.

« Cela n’a rien à voir avec le talent, cela a tout à voir avec l’effort, la convivialité et le travail d’équipe et j’ai dit: » Nous allons simplement brûler comme toutes les autres équipes NSW ont brûlé de ce que j’ai vu au cours des deux premiers jours. Nous » va être battu pour les mêmes raisons que si nous changeons notre attitude et changeons nos manières.

« Avec cela, un jeune Laurie Daley qui était notre capitaine, des gars comme Bradley Clyde, qui avait été là plusieurs fois au cours des deux dernières années et qui avaient fessé leurs contes par le Queensland, ont levé la main et ont dit » nous ne le faisons pas comme ça non plus, ce n’est pas comme ça que nous voulons jouer. Ce n’est pas comme ça que nous voyons le football Origin. Nous avons juste fait ce que faisaient les plus vieux. J’ai dit: « Eh bien, quelqu’un doit changer la culture bientôt, sinon nous allons tous être battus comme nous le faisons normalement. » «

Daley a remporté ses trois premières séries en tant que capitaine. (Getty)

Ce qui s’est passé ensuite a sans doute été le catalyseur de la course historique des Blues au cours des trois prochaines années, le légendaire entraîneur obligeant son équipe à faire face aux raisons pour lesquelles NSW manquait d’engagement par rapport à ses rivaux du Queensland.

« Nous nous sommes assis et nous avons réfléchi à ce qu’il fallait pour gagner un match de football sans talent », se souvient Gould.

« Nous l’avons écrit sur un tableau, puis nous nous sommes assis là et avons écrit chaque position sur le terrain. Que voudrions-nous d’un arrière. Que voudrions-nous des ailiers, etc.

« Et nous avons tout décomposé en espaces de travail et l’avons écrit au tableau et j’ai dit: ‘Voilà, nous avons choisi la mauvaise équipe parce que vous ne faites pas ce genre de choses, vous ne le faites pas pour vos clubs , quelqu’un d’autre le fait ».

« Je les ai fait remarquer et j’ai dit: ‘Vous n’aimez pas faire ces trucs, vous ne ferez pas ces trucs pour nous’. Et à un homme, ils ont dit ‘Je vais le faire, je le ferai.’

« Ils devaient sortir totalement de leur zone de confort, ils devaient sortir de ce qu’ils faisaient en tant que joueur et ils devraient nous montrer des choses pour lesquelles ils n’étaient pas renommés et qu’ils seraient là quand ils en auraient besoin. »

À ce jour, Gould reste le seul entraîneur de NSW à avoir remporté plusieurs séries Origin en 39 ans (AAP)

« Le fait d’être là quand on a besoin de toi est que tu seras là 100 fois quand tu n’as pas besoin. Et personne ne le saura jamais, la foule ne le saura pas mais tes coéquipiers et moi le saurons.

« Vous devez être là tout le temps au cas où vous auriez besoin d’une seule fois. C’est quand vous en avez besoin et que vous y êtes, tout le monde le reconnaîtra et la foule le reconnaîtra. »

Les Blues ont remporté la série 1992 2-1 après que les Maroons ont volé le deuxième match avec un panier d’Allan Langer. Les Bleus ont remporté le match décisif 16-4, repoussant les Queenslanders en deuxième mi-temps et les empêchant de marquer tout le match, les quatre points des Maroons passant par deux buts de pénalité à Mal Meninga.

Le changement d’attitude des Blues a été incarné par leur effort défensif au cours des 10 dernières minutes lorsque le remplaçant Tim Brasher, qui avait succédé à Rod Wishart, blessé, a effectué deux tacles pour sauver un essai pour contrecarrer un retour au Queensland. Les équipes de Gould’s Blues continueraient à remporter les séries 1993 et ​​1994 avant qu’un Paul Vautin entraîneur du Queensland ne balaie la NSW en 1995.

« C’était un groupe spécial de joueurs qui a brisé une longue sécheresse pour la Nouvelle-Galles du Sud. Laurie Daley a mené cette équipe aux trois prochaines victoires d’Origine. Nous avons été la première équipe de Nouvelle-Galles du Sud à remporter trois origines d’affilée », a déclaré Gould.

« C’est pourquoi j’ai nommé Laurie Daley le meilleur joueur NSW de tous les temps, simplement parce qu’il faisait partie de cette phase embryonnaire de production d’une nouvelle culture pour NSW dans ce qui faisait une équipe Origin et ce qu’ils attendaient les uns des autres.

« Ils sont devenus si soudés qu’ils ne pouvaient pas attendre pour entrer dans le camp pour être ensemble. C’est ainsi que nous voulions que cela devienne. Nous avons trouvé un groupe de joueurs qui pourrait égaler le Queensland avec cet effort et cet esprit, alors le talent peut être un atout pour vous. «