Phil Gould crie les Raiders de Canberra complaisants et remet en question le plan de jeu «générique» de Ricky Stuart

Le grand champion de rugby à XV Phil Gould a remis en question l’attitude des Raiders de Canberra après que l’équipe de Ricky Stuart a été ramenée sur terre par les Newcastle Knights.

Désignés comme favoris à l’entrée du match, les Raiders de haut vol ont été secoués par Newcastle qui a pris une avance de 28-6 avant de terminer 34-18 vainqueurs.

Le résultat a été une surprise étant donné le démantèlement des Raiders de la tempête de Melbourne lors de la troisième manche, et Gould a laissé entendre que les Raiders avaient été victimes de complaisance.

« Vous n’arrêtez jamais d’apprendre dans ce jeu. Juste au moment où vous pensez que vous l’avez déprimé, cela revient à vous mordre », a-t-il déclaré sur la couverture NRL de Nine.

L’essai de Jack Wighton a été un rare positif pour les Raiders dans la première moitié d’une performance décevante (Getty)

« Les Raiders ont été mordus le a– cet après-midi et ils rentreront à la maison à Canberra, se sentant très, très désolés pour eux-mêmes.

« Ce sont des jeux comme celui-ci qui vous rappellent à quel point vous devez être si attentif aux détails semaine après semaine et ne prendre personne à la légère. »

Les problèmes des Raiders étaient évidents dans la première moitié du match, les Knights prenant une avance de 16-6 dans les hangars à la mi-temps, et Gould a identifié leurs problèmes à la pause principale.

« Les footballeurs, les équipes de football et les entraîneurs sont pris pour ça depuis des années », a-t-il déclaré à la mi-temps.

« Vous ne savez pas d’où ça vient, vous vous présentez un jour, vous pensez que tout est doux et ce n’est tout simplement pas le cas.

Kalyn Ponga a joué un rôle déterminant à son retour du côté des Chevaliers, marquant un essai en première mi-temps (Getty)

« Ils appellent cela la complaisance. Les gens pensent que la complaisance est une attitude, ce n’est pas le cas. La complaisance est vos actions et la façon dont vous faites les choses. »

Gould a remis en question le plan de match de l’entraîneur des Raiders Ricky Stuart dans la première moitié du match, le qualifiant de « générique ».

« La façon dont je ressens les Raiders aujourd’hui, c’est qu’ils sont arrivés avec un type d’attitude générique. Un type de plan de match très générique », a-t-il déclaré.

« Il ne semble pas y avoir de véritable type de concentration ni rien de spécifique sur ce pour quoi ils travaillent. Ils parcourent simplement leur propre jeu à leur propre vitesse. »

« Et il semble qu’ils aient été choqués par la résilience de la défense de Newcastle. Ils jouent des jeux en s’attendant à ce que Newcastle abandonne. »

Gould a été déconcerté par le plan de match de l’entraîneur des Raiders Ricky Stuart en première mi-temps, le qualifiant de «générique» (Elesa Kurtz)

« C’est le défi pour un entraîneur à la mi-temps, d’essayer de renverser la vapeur et de découvrir ce qui donne le coup d’envoi de l’action en deuxième mi-temps. Parce que si vous n’avez pas de concentration spécifique pendant la semaine, il est difficile de trouver dans la pause de 10 minutes à la mi-temps « .

Le message de Gould à la mi-temps s’est avéré prophétique, car les Raiders ont été stupéfaits dans les 10 premières minutes de la seconde moitié grâce à un doublé d’Edrick Lee en l’espace de six minutes.

Cependant, la victoire des Knights n’était pas uniquement attribuable à la complaisance des Raiders, Kalyn Pong et le jeune Bradman Best ont ouvert une clinique.

Jouant ensemble pour la première fois cette année, Best et Ponga ont fait des ravages dimanche après-midi sur le bord gauche de Newcastle alors que les Chevaliers sont restés invaincus pour 2020.

Le jeune Bradman Best a marqué des essais à la fois dans la première et la dernière minute du match dans une performance impressionnante (Getty)

La paire a joué un rôle dans les six essais de Newcastle, tous deux se croisant pour l’un des leurs pour revendiquer un cuir chevelu massif en abattant les favoris de la Premiership.

Cette victoire place les Chevaliers au deuxième rang, en tant que l’une des trois équipes invaincues aux côtés des meilleurs Parramatta et Penrith. Newcastle a fait match nul la semaine dernière avec les Panthers.

La performance de Best est survenue lors de son cinquième match dans la LNR, alors que le joueur de 18 ans très vanté est presque certain d’être une caractéristique régulière sur le bord gauche des Knights.

Il avait l’air dommageable à chaque course, réussissant quatre plaqués et marquant son premier but à la deuxième minute seulement lorsque Ponga le mettait hors jeu d’une mêlée.

L’adolescent en a également mis en place un pour le centre Enari Tuala, grognant à travers le champ après qu’une bombe Mitchell Pearce lui ait été repoussée.

