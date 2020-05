Phil Gould avertit les arbitres de ne pas être piégés par les changements de règles

Phil Gould a exprimé son inquiétude quant à la quantité de contrôle qu’un arbitre pourrait subir au cours de la nouvelle saison de la LNR et a mis en garde les officiels du jeu contre l’utilisation excessive de la nouvelle règle des six.

Pour la première fois depuis 2008, la LNR aura un arbitre contrôlant les matchs avec l’ajout du nouvel appel à six pour les infractions au ruck au lieu des pénalités.

Le changement de structure en arbitrage a été une décision financière qui peut sauver le jeu des millions cette année seulement, mais il comporte de nombreux risques et une opposition féroce de la part des entraîneurs et des joueurs.

Les principales voix du jeu soutiennent que les nouvelles règles changent le tissu du concours et ralentiront le ruck, sans arbitre de poche chargé uniquement de s’occuper du tacle et de la lutte.

Boyd Cordner défie l’arbitre Ben Cummins lors d’un appel lors de la grande finale de 2019. (Getty)

De nouvelles règles de ruck ont ​​été conçues pour rendre le jeu plus rapide, car l’arbitre en fera à nouveau signe six en cas d’infraction, empêchant les équipes de réinitialiser leurs lignes.

L’officiel aura également le pouvoir de sanctionner ou de punir un joueur pour des infractions répétées, dans le but d’empêcher les équipes de mentir dans la mêlée tôt dans le décompte des tacles.

S’exprimant sur le vaste monde du sport » Six tacles avec Gus podcast, Gould a salué les changements et a déclaré que l’option à six était à nouveau « potentiellement une très bonne décision ».

Cependant, la façon dont un seul arbitre gère l’examen du travail est quelque chose qui concerne l’ancien directeur général de Penrith. Il a souligné comment les dénonciateurs du jeu ont maintenant été évoqués dans le modèle à deux arbitres et certains des traits tirés de ce système seront difficiles à ignorer.

« Nous avons eu deux arbitres depuis une décennie maintenant », a-t-il déclaré. « Chaque fois que nous allons à un match représentatif, les gens ne se sont pas réveillés avant dix minutes de la seconde mi-temps que nous n’avons qu’un seul arbitre. On n’en parle jamais avant le match et ce n’est jamais le fléau de l’analyse pendant ou après la Jeu.

« Je n’ai jamais cru au système à deux arbitres. Les arbitres ont fait du bon travail pour y faire face eux-mêmes. Ils se sont engagés dans un processus, ma critique est qu’ils ont arbitré un processus qu’ils n’ont pas arbitré dans la ligue de rugby. Et il y a loin plus de place pour le jeu s’il y a un officiel, et les officiels continuent d’interrompre le combat avec des pénalités et des interprétations pédantes essayant d’impressionner leur entraîneur plutôt que de permettre aux joueurs de contribuer au spectacle.

V’landys augmente la pression pour les foules

« La ligue de rugby est un grand jeu si elle peut circuler et prendre de l’élan. Le travail de l’arbitre est de sauver les gens qui se frappent avec une hache et assurent la sécurité des joueurs. »

Gould a déclaré que la ligue de rugby « avait fait demi-tour » lorsque les entraîneurs et les arbitres se sont concentrés sur le ruck. Cela a rendu le jeu « trop ​​technique » selon le légendaire entraîneur. Les Anguilles et les Broncos ayant entamé la procédure jeudi soir, il a exhorté les arbitres à être simplistes dans leur approche.

« Si les entraîneurs veulent se plaindre de jouer aux balles et trouver une autre façon d’attaquer, arrêtez de vous inquiéter de la vitesse du jeu », a-t-il déclaré.

« Vous êtes les mecs qui entraînent le jeu lent – les balles, puis vous vous plaignez quand l’adversaire vous le fait. Ce n’est pas à l’arbitre de dicter la vitesse du jeu. Cela dépend des entraîneurs et des joueurs. Vous ne méritez pas la vitesse dans le jeu si vous glissez simplement la balle sous votre bras et en exécutez une dans le peloton avant de l’opposition. Vous méritez d’être avalé et ralenti.

« Je suis du côté de l’arbitre avec cela, à condition qu’ils ne paniquent pas ce week-end et ne soufflent pas une multitude de pénalités parce qu’ils essaient d’interpréter quel est leur rôle dans le jeu. Si vous donnez quelques pénalités dans le jeu – le ballon juste pour donner six à nouveau qui les réveilleront plus que tout.

« Ce que je ne veux pas voir, c’est que les arbitres surutilisent cet outil au point qu’après trois pénalités, nous allons commencer les joueurs à éliminer les péchés à chaque match en pensant qu’ils doivent faire passer le message. »